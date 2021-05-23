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Brabus 800 車型又一作　Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC + 化身旗艦休旅惡魔

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-23 18:55:40

專精 Mercedes-Benz 品牌售後服務改裝汽車廠 Brabus 日前針對了 Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC + 推出頂級性能版本 Barbus 800，針對外觀與內裝細節設計強化，同時將最大馬力調校至 800ps。

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Brabus 此次針對 Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC + 開發專屬的外觀空力套件， 全車在氣壩、側裙、後視鏡蓋均採用碳纖維材質製作，水箱罩換上 Brabus 最新的雙外側進氣口設定，車尾配置碳纖維空氣分流器和四個 BRABUS 尾管，強化高速行駛時的下壓力並帶來愉悅的 V8 聲浪，足下搭載的 “ PLATINUM EDITION” M 鍛造 24 吋鋁圈更將整個輪拱填滿，狂暴的氣勢油然而生。

座艙方面則以 Mercedes-Benz 原廠設計為基礎，透過大量的 Alcantara 類麂皮、皮革材質製作的飾板與座椅表面，輔以鋁合金門檻、踏板以及木紋飾板，再加上專屬的 BRABUS 字樣來彰顯獨特身分。

動力方面與其他 Brabus 800 車款相同，其動力心臟 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎藉由重新調校 ECU 與渦輪系統，搭配具備靜音模式的高性能排氣系統，最大馬力來到 800ps 之譜，並可輸出高達 1,000Nm 最大扭力，搭配 9 速手自排變速箱 0-100km/h 加速表現僅需 3.8 秒，最高極速則限制在 280km/h 左右。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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