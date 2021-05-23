Brabus 800 車型又一作　Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC + 化身旗艦休旅惡魔

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Brabus 此次針對 Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC + 開發專屬的外觀空力套件， 全車在氣壩、側裙、後視鏡蓋均採用碳纖維材質製作，水箱罩換上 Brabus 最新的雙外側進氣口設定，車尾配置碳纖維空氣分流器和四個 BRABUS 尾管，強化高速行駛時的下壓力並帶來愉悅的 V8 聲浪，足下搭載的 “ PLATINUM EDITION” M 鍛造 24 吋鋁圈更將整個輪拱填滿，狂暴的氣勢油然而生。
座艙方面則以 Mercedes-Benz 原廠設計為基礎，透過大量的 Alcantara 類麂皮、皮革材質製作的飾板與座椅表面，輔以鋁合金門檻、踏板以及木紋飾板，再加上專屬的 BRABUS 字樣來彰顯獨特身分。
動力方面與其他 Brabus 800 車款相同，其動力心臟 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎藉由重新調校 ECU 與渦輪系統，搭配具備靜音模式的高性能排氣系統，最大馬力來到 800ps 之譜，並可輸出高達 1,000Nm 最大扭力，搭配 9 速手自排變速箱 0-100km/h 加速表現僅需 3.8 秒，最高極速則限制在 280km/h 左右。