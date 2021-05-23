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載人載貨雙車型 DFSK 於南韓推出 C35 S2 及 C35 S5 廂型車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-23 18:55:40

DFSK 於南韓市場推出 C35 廂型車，分為 S2 及 S5 兩種版本，其中 S2 為雙人座載貨取向，S5 則為五人座載人取向。

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C35 S2 與 C35 S5 採用側滑門搭配上掀式尾們設計，兩者車身尺碼長寬高均為 4,500x1,680×2,000 (mm)，軸距則為 3,050mm。C35 S2 採用雙人座配置，後艙載貨空間長寬高為 2,160x1,480×1,280 (mm)，最大載重為 700 公斤。至於 C35 S5 採用五人座配置，載貨空間長度較 C35 S2 短 440mm，最大載重則少 200 公斤。

動力配置方面，南韓市場的 C35 車系均採用代號 DK 15-06 的 1,493cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可在 6,000rpm 時輸出 115.6ps 最大馬力，在 2,800~3,600rpm 間輸出 15.0kg-m 峰值扭力，搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動，極速為 120km/h，平均油耗為 12.4km/L。

國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
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