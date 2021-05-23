載人載貨雙車型 DFSK 於南韓推出 C35 S2 及 C35 S5 廂型車

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C35 S2 與 C35 S5 採用側滑門搭配上掀式尾們設計，兩者車身尺碼長寬高均為 4,500x1,680×2,000 (mm)，軸距則為 3,050mm。C35 S2 採用雙人座配置，後艙載貨空間長寬高為 2,160x1,480×1,280 (mm)，最大載重為 700 公斤。至於 C35 S5 採用五人座配置，載貨空間長度較 C35 S2 短 440mm，最大載重則少 200 公斤。
動力配置方面，南韓市場的 C35 車系均採用代號 DK 15-06 的 1,493cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可在 6,000rpm 時輸出 115.6ps 最大馬力，在 2,800~3,600rpm 間輸出 15.0kg-m 峰值扭力，搭配 5 速手排變速箱及後輪驅動，極速為 120km/h，平均油耗為 12.4km/L。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。