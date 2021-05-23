Audi 新增 S line competition 套件供 A1、A4、A5、Q7 及 Q8 選用 同時宣布 A1 4

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本次 Audi 推出的 S line competition 套件，依據車型而略有差異。在 A1 上具備灰色烤漆車外後視鏡蓋與前後下擾流、消光黑色水箱罩搭配亮黑外框、燻黑 LED 頭尾燈組、黑色廠徽及銘牌、A1 40 TFSI 專屬 Ascari 藍色車身塗裝及後門灰色四環貼紙，車頂、側裙、尾翼均施以 Mythos Black 黑色烤漆，內裝導入紅色縫線及 Alcantara / mono.pur 皮質座椅等，德國市場建議售價 27,470 歐元起 (約合新台幣 93.8 萬元起)，預計今年 8 月開始交車。
在 A4 與 A5 部分，選配 S line competition 套件可使水箱罩與前後下擾流改為黑色，車尾搭載 S4/S5 尾翼，A4 足踏 19 吋鋁合金輪圈，A5 則為 20 吋，選配 S line competition plus 套件更可將頭燈升級為全 LED 光源，A5 可變為 Matrix 矩陣式，煞車卡鉗施以紅色塗裝。
A4 及 A5 車系的 S line competion 與 S line competion plus 車系即日起於德國市場展開接單，預定今年 7 月開始交車，Audi A4 S line 建議售價為 38,250 歐元起 (約合新台幣 130.7 萬元起)，A4 S line competition plus 建議售價 45,400 歐元起 (約合新台幣 155.1 萬元起)，A5 S line competition 建議售價 43,200 歐元起 (約合新台幣 148 萬元起)，A5 competition plus 建議售價 49,600 歐元起 (約合新台幣 169.5 萬元起)。
在 Q7 及 Q8 部分，Audi 提供的套件為 competition plus，具備黑色水箱罩、黑色廠徽、碳纖維車外後視鏡蓋、碳纖維保險桿飾條、S 圖案迎賓投射燈、紅色烤漆煞車卡鉗，Q7 足踏 22 吋鋁合金輪圈，Q8 則為 23 吋。內裝部分，導入紅色縫線、碳纖維飾板及碳纖維排檔頭等。Q7 與 Q8 competition plus 將在今年 6 月於德國展開接單，並於夏季開始交車，Q7 建議售價為 78,170 歐元起 (約合新台幣 267 萬元起)，Q8 建議售價 84,500 歐元起 (約合新台幣 289 萬元起)。
國內市場方面，目前 A1 Sportback、A4、A5、Q7 及 Q8 均已由台灣奧迪正式引進販售，至於 S line competition 套件是否會導入供選配，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。