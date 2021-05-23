轉換電能驅動的時尚精品　Fiat 500e la Prima 試駕

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●全新第三代車型，外觀內裝悉數重新設計。
●由傳統燃油轉型為純電車。
●提供三種車身型式，除一般雙門掀背版之外，3+1 版本在副駕車門後方新增一扇小門，前門開啟即可開啟，添增後座出入的便利性；敞篷版則採用軟頂摺疊的型式，復古味道相當濃厚。
●PIT 率先引進雙門 500e 皆是 la Prima 特仕首發版本，外觀專屬標準搭載 17 吋雙色鋁圈、車側鍍鉻飾條及後窗底部 La Prima 銘牌，Magic Eye LED 頭燈也在標配清單內；內裝提供雙色內裝、編織飾板、皮椅(標準版是皮質/織布混搭)、座椅中央 FIAT 字樣繡飾及手機無線充電板，Level 2 亦為標準配置。
●動力型式採用單顆電動馬達，最大輸出為 118hp、22.5kgm，0-100km/h 加速約 9.0 秒。
●選用原廠 7.4kW ACWallbox 壁掛式充電器，可在約 5~6 小時完成從 3% 充至 100% 的電量。
Fiat 500 的歷史可追溯至 1957 年搭載 479cc 雙缸引擎的 Nuova 500，以圓潤、俏皮以及時尚的姿態聞名，並與 Citroën 2CV、Mini 和 Volkswagen Beetle 並列為四大經典國民車。此次試駕的 Fiat 500e 為原廠在 2020 年所發表的第三代車型，不僅尺碼進一步放大，更從傳統燃油車的身分轉換為新世代電動車，進而宣告 Fiat 正式踏入電動車領域。
國內專售義大利品牌車款 PIT 挪威特國際有限公司過去幾年陸續引進多款第二代 Fiat 500 獲得部分消費者認同，在 500e 推出後市場詢問度高，如今終於在今年正式開放接單，全車系共提雙門 155.8 萬、3+1 168.8 萬以及敞篷 198.8 萬三個等級，而此次試駕版本為原廠提供的首批限量版 la Prima，具備多項專屬配備，進一步提升這款國民義大利小車的精品價值。
外觀方面，500e la Prima 掀背版承襲 500 車系傳統的設計元素，但原先車頭中央的廠徽改以 500 字樣點綴，同時氣壩也以蜂巢格柵的樣式呈現，頭燈採用全 LED 光源，車尾方面同樣維持圓潤俏皮的視覺感受，但後保桿更加立體，且尾燈在剎車時會形成 E 字的 LED 樣式，以強調這款小掀背車的純電地位。另外， la Prima 標準搭載 17 吋鋁合金輪圈，在標準車型方面則是列為選配。車色部分，本次試駕車選擇了海洋的 Ocean Green (珍珠綠色)，其餘還包含象徵陸地的 Mineral Grey (金屬灰色) 及象徵天空的 Celestial Blue (藍色三層烤漆) 共 3 款。
Fiat 500e 車身尺碼長寬高分別是 3,632 x 1,683 x 1,527mm，軸距 2,322mm，相較舊款整體的外型放大不少。
Fiat 500 車系的車頭向來就沒有傳統水箱罩設計，而在第三代車型上更是直接取消 Fiat 廠徽，以 500 的字樣取代，象徵子品牌精神。
La Prima 標準搭載 Magic Eye 全 LED 燈組，而大燈分段式的圓弧設計與車頭前方的 500 相同，在在顯示義大利車在細節設計上的巧思。
500e 在前葉子板上方和引擎蓋兩側還設有一組方向燈，不僅增加辨識度，造型上也相當獨特。
La Prima 車型標配 17 吋專屬鋁圈設計，透過放射式的造型以及雙色設計彰顯義式時尚的風格。
車門開關採用與其他車款尾門所採用的電磁閥設計，隱藏設計也帶來更平整的外觀表現。
la Prima 版本在側窗下方有一組專屬銘牌彰顯身分。進入座艙，500e 並沒有想像中的狹小侷促，車身尺碼經過放大以及內裝簡化的緣故，整體空間感受與一般市面上的 A-Segment 車款相當。內裝設計上與外觀同樣保留 500 車系既有的圓潤俏皮輪廓，並整合新科技配備，例如導入 7 吋數位儀表板、10.25 吋獨立觸控螢幕、手機無線充電板等，中控台也因簡化傳統排檔座省去不少空間，較特別的是車內方向盤從三幅式變回雙肋造型，也朝向復古靠攏。另外本次試駕車為 la Prima 版本，像是天窗、手機無線充電板、雙色內裝、中控台編織飾板、皮椅、座椅 FIAT 字樣繡飾以及 Level 2+ 主動安全科技都是標準的配備項目，其餘車型則是列為選配 (除皮椅外)。
雙肋方向盤不僅造型復古，盤徑與握感都恰到好處，使用起來相當順手舒適。
音量與歌曲切換按鍵設計於方向盤後方。
全數位 7 吋儀錶板介面簡潔易讀，螢幕解析度也在水準之上，替車內整體的科技質感加分。
10.25 吋全觸控螢幕整合了娛樂系統以及車輛功能，包含能源監控、安全輔助系統啟/閉...等等，同時內建原廠導航系統，不過因為原廠沒有台灣圖資所以無法使用，但透過 Android Auto 或者 Apple CarPlay 智慧手機連結後即可解決。
車內依然可見傳統物理按鍵，包含冷氣空調介面、方向盤鍵甚至是車門啟閉鍵都是使用物理方式操作。
中控台中央提供一處開放式置物平台，可直接放置隨身物品或手機，並整合無線充電板於中。
排檔採用獨立按鍵的操作方式。
500e 車內用料不算高檔，但透過設計巧思亦可提升質感表現，例如中控台上的橢圓造型飾板則採用類編織造型來鋪陳。
中央鞍座前方提供三組功能按鍵，包含 e-Mode 行車模式、電子手煞車以及音量調整。
打開拉簾，內部提供一組 Type-A USB 插孔以及 12V 電源。
中央鞍座下方提供一組隱藏式杯架，若不經意查看還真想不到。
車門內的開關同樣採用電磁閥式，按一下即可打開車門；若電路遇到問題還可以利用下方的傳統門把開啟。
門飾板內把手印有初代 500 以及 Made in Torino 的字樣。
前座擁有專屬 500 字樣與 FIAT 字樣縫線，質感出色且發泡棉相當厚實，但包覆性就屬於一般水準。
la Prima 車型標準配備全景天窗。
後座僅適合孩童乘坐或者放置隨身物品。
行李廂空間表現自然不大，但對應一般日常已經足敷使用。安全表現方面，此次試駕車 la Prima 版本標準配置 Level 2 安全輔助系統，具備 ACC 主動式巡航控制系統、車道維持輔助及盲點偵測等功能；日後引進的標準規格僅有 AEB 主動煞停系統以及車道偏移警示是標準配置，要升級則需額外選配。
倒車顯影為標準配備。動力配置方面，由 PIT 引進的 500 la Prima 採用 42kWh 的電池組搭配單顆電動馬達，整套純電系統可發揮 118hp 的最大馬力，官方表示 500e 可以在 9 秒內達成 0-100km/h 加速，極速為 150km/h，在歐盟 WLTP 規範下可提供 320 公里的續航力。
PIT 引進的 500e 為歐規車型，因此購車後 PIT 會附上 Type 2 轉 Type 1 的充電轉接頭及原廠 AC 220V 旅充組。另外對於在家充電需求，PIT 亦提供原廠 7.5kW AC Wallbox，需加價 3.5 萬選配。若家中為社區大樓，PIT 也與華城電機合作，能依照車主需求客製線路的安裝。相較於舊款雙缸引擎，500e 可發揮的動力不僅更為寬廣，踩下油門的推進力道線性且流暢，同時在少了內燃機運轉的震動以及變速箱換檔的過程，整體駕馭感相當平穩舒適。受到尺碼增大以及電池組的影響，500e 的車身重量約增加 400 公斤，操控上雖無過往那般俐落，但換來的是更沉穩的底盤調性，緩解路面坑洞傳遞上來的震動，對於行路質感亦有達到加分的效果。
500e 共有 Normal、Range 及 Sherpa 三種動態模式，駕駛可以依照個人當下需求自由切換；其中 Range 模式就是啟動煞車回充系統，放開油門時系統便會透過較明顯的煞車力道替系統回充電量，因此勢必要調整駕駛習慣；Sherpa 模式簡單說就是省電模式，以提供電力為優先，啟動後系統會加大煞車回充力道，並主動關閉空調，且限速為 80km/h。如今電動車已經成為車壇顯學，體驗過傳統車廠所推出的新世代電動車不難發現還是維持了既有燃油車用車習慣，而 Fiat 500e 雖然已經轉換身分，但造型與介面均承襲一貫的品牌性格，熟悉後使用上也不必太刻意改變習慣，相信對於喜愛 Fiat 500 且願意嘗試電動車的忠實客群，500e 所展現的魅力同樣不小。