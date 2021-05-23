Ford Kuga ST-Line No.033 ---- 前座乘坐舒適性

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進入 Kuga ST-Line 的前座，坐上具有類麂皮材質的電動皮質調整座椅，可發現腿部支撐與延展性算是不錯，背部及腰部的支撐性也算是良好，側翼也具有一定的包覆性，而中央的類麂皮材質也提供了稍微止滑的功能，也具備較皮質更柔順的觸感。
除了座椅設計之外，Kuga ST-Line 針對手部的舒適性則透過兩側門板中的扶手，以及中央扶手來滿足，門板中的扶手高度接近入座狀態下的手肘位置，因此將手肘橫移擺放相當輕鬆，門板雖然未提供可讓手指抓握的額外把手，但控制介面旁邊仍設有通透的凹槽，整體表現可以接受。
門板除了提供扶手之外，在接近窗框的部分也具備一定的寬度，因此也可作為臨時支托手部的空間，不過位置就稍嫌偏高，但表面配置的兩道縫線則營造不錯的質感表現。
第三代 Kuga 也考量到雙前座乘客在腿部的舒適性，在中央鞍座前端與中控台下方之間，兩側均加入皮質腿部靠墊，使腿部與膝部往中央靠時，不致於碰觸到硬質的部分，相較於過去長期測試過的 Focus ST-Line 來說具備更良好的舒適性。總結來說，Kuga ST-Line 在跑格化的座艙鋪陳中，保有了 SUV 買家所期望的前座乘坐舒適度。
本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，作為日常代步與公務往返等之用，行駛路段以台北市區為主，也包含約 40% 高速公路，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，累積行駛約 448.2 公里再添加 48.57 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 9.228km/L。