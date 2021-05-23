【油價公告】中油、台塑宣布明(24)日起國內汽油調漲 0.1 元、柴油價格不調整
7Car 小七車觀點
2021-05-23 18:55:40
台灣中油台灣中油公司宣布自明（24）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升23.9元。
台灣中油表示，本週受美國預估6月本土頁岩油產量增加、俄國表示伊朗核子協議談判取得進展等因素影響，導致國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶66.53美元，較前週66.89美元下跌0.36美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.040元，國內油價依公式計算跌幅為0.32%。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.3元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油價格調漲0.1元、柴油不調整，應調未調之0.6元及1.3元皆由台灣中油吸收。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價先因歐洲多國逐步放寬封鎖措施而上漲，隨後受美伊重啟核協議談判取得進展，以及亞洲新冠肺炎疫情升溫等利空因素影響，促使油價回跌，週均價略低於上週。惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年5月24日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。