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【油價公告】中油、台塑宣布明(24)日起國內汽油調漲 0.1 元、柴油價格不調整

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-23 18:55:40

台灣中油
台灣中油公司宣布自明（24）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升23.9元。

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台灣中油表示，本週受美國預估6月本土頁岩油產量增加、俄國表示伊朗核子協議談判取得進展等因素影響，導致國際油價下跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶66.53美元，較前週66.89美元下跌0.36美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.040元，國內油價依公式計算跌幅為0.32%。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.3元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽油價格調漲0.1元、柴油不調整，應調未調之0.6元及1.3元皆由台灣中油吸收。

台塑石化
台塑石油表示，本週國際油價先因歐洲多國逐步放寬封鎖措施而上漲，隨後受美伊重啟核協議談判取得進展，以及亞洲新冠肺炎疫情升溫等利空因素影響，促使油價回跌，週均價略低於上週。惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2021年5月24日(週一)凌晨01:00開始，調漲汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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