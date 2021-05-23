Toyota Corolla Cross No.010 ---- 車內儀表板設計

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這套儀錶板採用白色背後光搭配藍色環表，從兩側的類比指針來看，左側半圓為轉速錶，是以 x1000 r/min 的方式顯示轉速，紅線區自 6,500rpm 開始劃設，內部包含常用的安全帶警示、手煞車拉起等燈號；右側半圓則分為上下兩個部分，上半部為油量表，下半部為水溫表。由於整體色彩與亮度對比性相當高，加上全時自發光的設計判讀效果相當優異。
中央的 7 吋 TFT 液晶螢幕考量普遍消費者用車習慣以繁體中文介面呈現，整合了車外溫度、里程錶、行車電腦、駕駛輔助資訊、車輛及系統設定等多重功能，並且擁有兩種模式切換。指針模式下時速表會呈現與兩側類比指針相同的藍色環表設計，整體視覺上較為一致；數位模式時速則是直接以數字呈現，判讀上更加直覺。兩種模式的差異僅在時速表，其餘內容顯示並無不同，駕駛可端看個人喜好自由切換。除了中文介面之外，原廠也考量資訊的使用頻率及重要性，螢幕內的字體大小略有不同，例如檔位、室外溫度、平均油耗以及時間均以較大的字體，提供駕駛直觀的判讀。
中央的 7 吋 TFT 液晶螢幕具備兩種模式切換，數位模式時速直接以數字呈現，判讀上更加直覺。
綜合來看，車用配備在大量科技化的趨勢之下，Corolla Cross 在創新之餘亦保留了傳統的格局，中央的 TFT 螢幕提供新潮且圖形豐富的使用體驗，類比指針則可以輕易快速的判讀。簡單來說這組儀表板能夠讓駕駛迅速掌握住最多的資訊並專注於駕駛，對於行車安全上也有達到加分的效用。
Corolla Cross 儀表板綜合 TFT 螢幕與類比指針，在細節設計上亦保留傳統格局，像是里程切換仍是以實體按鍵來操作。
本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 主要在新北、台北市區行駛，約有 20% 的路途為高速公路，並且擔任編輯部取材之公務車，發動怠速時間較平常久，因此在行駛 305.1 公里之後於 5/20 添加了 36.03 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現四捨五入後約為 8.46km/L，與行車電腦顯示的油耗值差異不大。
本周 Corolla Cross 在行駛 305.1 公里之後於 5/20 添加了 36.03 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 8.5km/L。