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收治該名病例的中國醫藥大學新竹附設醫院眼科部陳瑩山主任坦言，「糖尿病患者之外，腎病變合併眼部疾病的例子也很常見！」特別是糖尿病的全身共病多樣，而腎臟和眼睛同是全身血管最密集的器官，容易互相影響。研究也顯示，有三成腎衰竭患者是因糖尿病控制不佳而罹病；其中，近五成慢性腎臟患者更有併發視網膜病變的風險。糖尿病引發視網膜病變也會造成出血，另外也會引發黃斑部水腫、乾眼症及病理性飛蚊症等，但患者往往對眼底定期篩檢不以為意，長期忽視之下眼部生成新生血管引發青光眼，就診時視力早已嚴重衰退。
眼內注射成效佳 及早治療守護靈魂之窗
陳瑩山醫師表示，過往傳統雷射治療重點在於預防出血，以不讓視力惡化為主，但若合併黃斑部積水等眼底病變，則建議可使用眼內注射抗血管內皮細胞生長因子(anti-VEGF)抑制劑，藥物不僅能夠覆蓋整個玻璃體達到良好治療效果，阻斷異常新生血管生成，讓原本的水腫消退，視力就能大幅恢復，再配合雷射療程即可控制出血情況。
▲中國醫藥大學新竹附設醫院眼科部陳瑩山主任
現行健保也已將糖尿病視網膜病變併發黃斑部水腫的患者納入其中，患者無須自費，減輕其經濟負擔。在病灶獲得控制後，可從原本一個月注射一次，視情況延長注射間隔，病情穩定後即改為定期追蹤。
糖尿病併發腎病盡早注意眼疾 控血糖仍為治療源頭
陳瑩山醫師提醒，許多糖尿病腎病患者對共病重視程度不高，延誤治療已成為常態，不只有失明危機，連同預後也會不佳。建議患者至少三個月需進行眼部篩檢，包含眼底鏡、眼壓和視力等詳細檢查；此外，糖尿病腎病患者的疾病源頭仍為血糖，就算使用眼內注射治療恢復良好視力，血糖沒有正常控制還是會再次復發，因此在定期檢查眼睛的同時，也須將血糖控制在範圍內，防止眾多併發症發生。
資料來源：健康醫療網 糖友治療眼疾需「腎」重 眼內治療及早護視力
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