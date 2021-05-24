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佛教正德醫院風濕免疫科主治醫師林剛民表示，疫情指揮中心宣布自5月10日開放65歲以上長者可免費接種新冠疫苗，他建議有慢性病的長輩們、包括自體免疫疾病患者可先與主治醫師諮詢；至於部分民眾對疫苗的疑慮，林剛民表示，在疫情拉警報的歐美地區，也建議類風濕性關節炎患者施打疫苗，因為感染新冠病毒的風險遠遠大於疫苗，他也強調：「接種疫苗利大於弊！」建議工作、生活中與人群接觸頻繁的人應接種疫苗，而宅屬性者只要能嚴守防疫規範，想等有更多疫苗選擇時再打，倒也無妨。
嚴格防疫謹遵醫囑
疫苗之外，更重要的是「定期追蹤、遵醫囑用藥」。林剛民強調，風濕科病人的治療已有大幅進步，尤其是類風濕性關節炎，自生物製劑問世，只要早期診斷治療就能維持正常生活；而近3年來小分子藥物漸受重視，除了針劑，更多了口服標靶藥物新選擇，生活更便利。但林剛民會慎選能認真服藥的患者，問診時會旁敲側擊「有沒有剩藥？萬一延後回診藥夠不夠？」來判斷；並再三提醒：「這顆藥對你的病情很重要，而且一天藥費近千元，開了沒吃太浪費。」
有些病人擔心吃太多藥物而自動減藥，面對外來病毒更缺抵抗力；林剛民強調，醫師會定期追蹤、監測，患者若有疑慮或自覺症狀也要主動反應，適時調整用藥，所以不必太過擔心藥物副作用，反而要注意疾病沒控制好造成的傷害更大。
風濕病人骨鬆高危險群？
自體免疫疾病患者體內長期處於發炎狀態，容易引發各式共病，如大家較熟悉的心血管疾病，但骨鬆症卻常被忽略，林剛民表示，除了疾病本身，常需要併用類固醇是這群病患容易骨鬆的主因，再加上人口高齡化，骨鬆問題更應受重視，「但目前藥物治療僅針對已骨折的骨鬆患者，應落實及早防治骨鬆的觀念。」因此佛教正德醫院積極推動骨鬆防治，主動提供門診中BMI偏低、身高變矮、或有腰痠背痛等骨鬆高風險病人篩檢建議，推廣1個月來已找到十多例骨鬆患者。
新冠病毒是近距離接觸傳播，只要嚴格戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，不必隨疫情反覆而心情起伏，徒增壓力。林剛民呼龥民眾，在關注疫情的同時，更要顧好健康。
資料來源：健康醫療網 疫情反覆，風濕免疫病人該打疫苗？
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