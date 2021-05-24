肩膀疼痛是五十肩？醫教簡單測試，2招伸展助改善！

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原力復健診所院長侯鐘堡醫師表示，五十肩如其名，主要發生在五十歲前後的族群，前後十歲都可能發作，越接近五十歲越容易得。主要可分為兩大類，第一類是原發性，沒有特殊原因，推測與年齡、退化有關，時間到了自然就會發作。
第二類為次發性，常見因為各種損傷、疾病導致肩關節沾黏，如車禍等撞擊受傷、動太多造成運動拉傷等，特別是因為在受傷之後長時間無法動彈、不敢活動等族群更容易出現。這也是為什麼許多患者會納悶「我明明沒什麼在動，為什麼還會得五十肩？」的原因，關鍵就是太少動導致關節沾黏。值得注意的是，糖尿病患者也在次發性族群當中，且特別容易出現。
肩膀疼痛就是五十肩嗎？簡單「投降」做測試
五十肩最基本的症狀就是肩膀疼痛、難以活動，因此又被稱為冰凍肩，會出現屈曲、外展、外轉三個角度受限，約1~3個月為疼痛期，4~6個月進入關節角度受限最大的冰凍期，7~12個月進入活動空間慢慢進步的解凍期。
不過，肩膀疼痛未必就是五十肩，侯鐘堡醫師表示，若有出現肩膀疼痛的情況，可以自行適度的做個肢體延伸測試。測試方法很簡單，就是做出投降姿勢，將整手慢慢的往耳朵的方向上舉，即便有些疼痛，但若可以順利與耳朵平行，可能為其他肩關節、筋膜問題，如肌腱發炎、旋轉肌發炎、肌腱鈣化、駝背引起的筋膜發炎等；若無法，有很高的機率就是五十肩。
改善五十肩，治療、伸展都很重要！
檢查發現自己得了五十肩後，在治療方面常見包括了使用消炎止痛劑的藥物治療；雷射、熱敷、電療、超音波、短波等物理治療，在治療後馬上運動有助將沾黏拉開，效果更好。而震波治療則有助減緩肩膀疼痛、快速增加活動角度。徒手、運動治療可訓練肩頰骨的活動角度，一般而言治療師一對一的牽拉運動會比自己運動效果還要更好。
若前述治療效果都不佳的族群，又或是需要快速改善疼痛、關節角度的族群，在排除肌腱撕裂、鈣化等問題後，可使用肩關節擴張注射治療，有助達消炎、撐開沾黏效果。
另一方面，患者平時也可做保養伸展，侯鐘堡醫師推薦兩種非常簡單的伸展方式給大家參考，包括了手指爬牆運動以及垂手鐘擺運動。
手指爬牆運動：
患者首先面對牆壁，將手指自然貼上於牆，做出手指在牆壁上行走的動作，將手慢慢的往上帶，到達最高點後再將手慢慢往下爬到最低點，以可忍受為前提約做4~5分鐘，並可在牆上用鉛筆畫線簡單紀錄活動角度，了解自己進步的程度。此動作有助慢慢伸展開肩關節沾黏，除了正面執行外，也可以從側面執行。
垂手鐘擺運動：
患者首先可先側面向一張高度適中的桌子，一手趴在桌上，疼痛手自然垂放，將手臂自然的前後左右慢慢晃動。這樣看似簡單的動作，實際上也有助於拉開沾黏的肩關節，有助改善五十肩的問題，且是目前最普遍認為有效的運動方式，視情況也可以拿個裝水的水壺增加效果。
五十肩可能出現後遺症，盡早檢查治療為上策。
侯鐘堡醫師表示，五十肩是個相當不可思議的問題，不僅來的莫名其妙，且各項治療的效果也因人而異，而不治療自行改善者，通常約有90%經過一兩年的時間會好轉，但也有少部分的族群在康復後會留下後遺症，出現長期肩膀痠痛，或是肩膀活動角度減少的情況。
因此也建議大家，不論是為了在康復之前減少不適，或是降低留下後遺症的可能性，出現五十肩的情況還是別忍，盡早尋求專業的復健科醫師協助，找出適合自己的治療方式為佳。