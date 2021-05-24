手麻常見3大問題！小心骨刺壓迫神經，超過一周速就醫！

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原力復健診所院長侯鐘堡醫師指出，手麻約有9成的比例是出自神經壓迫，導致人體的知覺無法正常地傳遞、造成麻木，往往出自於長期駝背、烏龜脖等不良姿勢，使得肌肉太緊繃夾到神經所致。另外也包括了長期姿勢不良等原因形成骨刺，造成的骨刺壓迫，或是神經沾黏等問題。其他如糖尿病引起的神經病變、營養不良、肌肉問題等原因也會引起手麻，約佔1成。
因神經壓迫所起的手麻，約有８成問題是出自於頸部附近一帶，包括了姿勢不良、頸椎太直、椎間盤退化、骨刺壓迫等頸部退化；或是長期低頭，使得斜角肌太緊繃，進而夾傷神經的胸廓出口症等。
另外約有2成左右是出自於手部的神經問題，如滑手機、打電腦等過度使用手部造成的腕隧道症候群，雖然相較之下比例較低，但其實也是相當常見，且常常患者也有前述的頸部問題。其他像是胸小肌、鎖骨等第一肋骨間神經壓迫，或是尺神經壓迫受傷、橈神經壓迫等也都有可能造成手麻的情況。
是神經問題？肌肉問題？簡單２招測試手麻原因！
一般出現手麻的情況，大多民眾都會想「我的手怎麼了」，而也確實除了神經問題外，也可能是肌肉問題，兩者相當類似，並不是那麼好分辨。侯鐘堡醫師建議，可以先初步試試用自行按摩的方式改善，若按個兩三天會有所好轉，一般而言常見是肌肉問題。也可以用搔抓手部的方式初步測試，若搔抓兩隻手的感覺不一樣，通常往往就是神經問題。
低頭族等族群易手麻，不良習慣易壓迫神經！
從上述原因當中，我們可以了解現代人經常低頭、滑手機、使用電腦、姿勢不良等是非常常見的主要原因，因此若有出現手麻的情況，不妨可以檢視一下是否有這些生活習慣不良的情況。而除了大量使用3C產品及相關不良姿勢外，侯鐘堡醫師也提醒，像是廚師、家庭主婦、會計、銀行員、設計師、孕婦、騎自行車環島等這些也都是常見的風險族群，關鍵一樣在於姿勢不良、手部過度使用等問題，要特別留意。
手麻原因百百種，治療手麻先找出原因！
改善手麻的問題，在治療上侯鐘堡醫師表示首先得先釐清原因，若是問題出自於頸部，可以拉脖子、高能量雷射、注射治療等方式進行治療；若問題是出自於手部，一般則常見以復健、注射、雷射、震波治療等方式進行改善。
民眾平常也可以透過簡單的按摩、熱敷、泡熱水、伸展等改善手麻的情況，主要目的在於放鬆肌肉及神經。也要注意避免姿勢不良、用手過度等不良習慣，如此一來手麻的情況通常便會慢慢好轉。
手麻不癒恐為急症，超過一周盡速就醫！
不過，需特別注意的是，拉脖子、伸展脖子等復健方式常常被民眾視為「簡單的改善方式」，有些人會試圖自己操作，有人則找人拉拉脖子或請民俗治療師、按摩師執行就好。對此侯鐘堡醫師表示，這樣的行為其實相當危險，若處理不當可能傷害神經或頸椎，造成其他難以預測後果，嚴重恐致癱瘓。提醒民眾應尋求專業的復健科醫師、治療師幫助。特別是手麻超過一周未見好轉，或是伸展後疼痛麻木的感覺加劇、手部無力等更嚴重情形時，通常是一種急症的表現，更要盡早就醫。