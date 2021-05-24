拇指、手腕痛是媽媽手？簡單1招測試，伸展有助改善！

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原力復健診所院長侯鐘堡醫師表示，媽媽手在醫學上稱為「狄奎凡氏症」，是一種常見發作於拇指根部、手腕附近的慢性肌腱炎。會通稱為媽媽手，主要是因為常見於媽媽身上，除了荷爾蒙影響，也需常常擠奶、餵奶、抱小孩，各種過度使用手部的動作就容易形成媽媽手。
媽媽手並非只有媽媽才會得，近年來也有非常多年輕族群得媽媽手，侯鐘堡醫師指出３大關鍵，除了前述提到的使用過度，也包括了使用物品過重、姿勢不良。
舉例來說，低頭族長期的滑手機，就容易造成手部使用過度，特別是習慣單用拇指往上下滑動的動作，更是集中了使用範圍。而手機過大、過重則會增加拇指使用的強度，更容易形成媽媽手。
長期使用電腦的族群也容易得媽媽手，特別是因作業需求需不斷敲打空白鍵的族群，因為人體敲打空白鍵，最習慣的手指就是大拇指，此動作就會讓大拇指使用過度。其他像是做伏地挺身、推舉等重訓時，姿勢不良造成大拇指、手腕一帶長期不當失力，也容易形成媽媽手。而長期下廚者、搬運重物者、不斷數鈔票者，這些需長期使用大拇指、手腕的族群也都是常見風險族群。
別太常用拇指、手腕，媽媽手很難痊癒。
媽媽手是一個非常小的肌腱發炎問題，但卻出乎預料的難以復原，為生活帶來各種不便和困擾，通常需約1~3個月才有辦法痊癒，且常常會反覆的復發，有些甚至影響到神經造成劇痛，生活上需長期繼續使用患部就是其中常見的原因，因此能預防是最好的。
拇指、手腕痛是媽媽手？模仿招財貓自我測試
不過，拇指、手腕疼痛也未必就是媽媽手，也可能是其他手部問題，例如拇指根部關節炎、舟狀骨骨折等。若在手部疼痛時想確認自己是否為媽媽手，侯鐘堡醫師表示可以用個簡單的方式進行測試。方法很簡單，就是以４指包住大拇指，然後讓手腕向下轉動，擺出類似像招財貓的姿勢即可，若這個動作會引起大拇指疼痛，那麼是媽媽手的機率就非常的高。
４招改善媽媽手，簡單伸展有助放鬆肌肉！
想要改善媽媽手，首先自然要先改變用手習慣，降低拇指、手腕的使用率，包括減少使用手機的次數、搬重物等。日常生活中除了戴護具讓手完全休息或適當活動外，平常也可以多做熱敷（急性期為冰敷，慢性期為熱敷。）、泡熱水、伸展等方式保養手部、放鬆手部肌肉，像是健康操常見轉轉手的這個動作就相當實用。侯鐘堡醫師也推薦，患者在休養期間可以做個簡單的伸展，幫助放鬆肌肉，有助改善媽媽手的問題。適度出力，用手將有媽媽手的拇指往後凹即可。
在治療上多以蠟療、電療、雷射、超音波等方式進行改善，若情況較為嚴重、久久不癒，則可考量有助加速恢復的注射治療，或是有助加強消炎的高能雷射或肌鍵修復的震波治療等。
侯鐘堡醫師表示，雖然媽媽手是相當小的肌腱發炎問題，但卻也可能嚴重影響生活甚至安全，應盡早檢查並改善為佳，特別提醒有媽媽手情況的朋友，開車、騎車更要注意自身安全，以免發生意外。