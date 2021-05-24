扭傷要冰敷還是熱敷？醫：4成易再度扭傷，兩週沒好速就醫！

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輝馥診所主治醫師許嘉麟表示，扭傷當下救急容易搞混的民眾，可先了解「熱漲冷縮」。當發生急性扭傷時，軟組織會充血甚至造成血管破裂，冰敷可以達到收縮效果，降低腫脹所造成的疼痛，因此冰敷目的不在治療而是止痛，發生急性扭傷時可冰敷應急。但也不宜過久，避免抑制發炎情況，發炎是一種身體自我修復的機制，過度冰敷會抑制患部修復，建議６小時內可用冰敷做處置。
至於熱敷會使血管擴張，通常功用在於促進血液循環，但血管擴張容易導致局部腫脹更加嚴重，因此扭傷時自然不會是扭傷當下救急的方式。
扭傷後要如何處理？醫：記住PEACE（和平）
扭傷除了冰敷應急以外，許嘉麟醫師也提醒重點不單單只有冰敷，更有其他事項也需注意，民眾可依「PEACE」（和平）方便記憶。
P指得是Protect保護，扭傷後應盡量避免使用患處活動，保護好患處，避免惡化或增加疼痛。E指得是Elevate抬高，在受傷的當下應盡可能讓患處高於心臟。A指得是Avoid anti-inflammatory modalities避免抗發炎，例如避免過度冰敷以及抗發炎藥物，反而阻止發炎情況，降低了組織癒合效率。C指得是Compress加壓，以包紮等方式進行加壓，避免患處腫脹。E則指得是Educate教育，患者應相信自己的自癒能力，避免使用其他不必要的藥物或處置，例如許多人認為扭傷就是要貼藥布，反倒沒吃醫生給的藥，但其實藥布多也是抗發炎藥物，如前述不適合，且也可能造成胃出血的副作用，應遵照醫囑，避免不必要的藥物。
４成易再度扭傷！醫：保養牢記LOVE（愛）
許嘉麟醫師提醒，踝關節扭傷後約有40%的患者容易再度扭傷，原因在於扭傷後未做好確切的處置、復健及保養，未重新校正踝關節等，出現了「慢性踝關節不穩定」的情況，使得活動不順暢。因此後續也應做好相關休養，醫師建議可以「LOVE」（愛）幫助記憶。
L指得是Load適度負荷，讓身體在可承受的範圍內適度的漸進式活動。O指得是Optimism樂觀，保持樂觀的態度進行休養。V指得是Vascularisation促進血液循環，在不痛的情況下適度的活動，促進血液循環，有助組織修復。E指得是Exercise運動，在前述漸進式、適度活動後，可與醫師討論，有目的性、計畫性的進行重建伸展、運動、本體覺等身體功能。
扭傷休息一下就好？案例兩週沒好竟是骨折！
扭傷後許多人不以為意，休息一下便重返運動，許嘉麟醫師提醒千萬別這麼做，此舉不但容易造成傷勢惡化，也可能讓自己暴露在骨折的情況下運動的風險。醫師表示，扭傷往往伴隨著骨折，曾有案例腳踝扭傷，初步處理後重返運動場，隨後因感到疼痛而退場，後來經兩周未好，檢查後才發現骨折，而非僅是單純的扭傷。
提醒民眾，如遇扭傷應留意傷勢，盡早檢查排除骨折及確認韌帶受傷部位，一般的肌肉撕裂傷等輕微傷勢，通常兩週便會好轉，韌帶、肌腱約為三個月，骨折則約為三至六個月不等，因此妥善處置後超過兩週沒好，應盡速尋求醫師診斷。