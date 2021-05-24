仙草飆起來 Nissan Sentra 加拿大統一規格賽車正式公佈賽程表

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Sentra Cup 統一規格賽車是由位在加拿大 St. Eustache 的 Motorsports In Action 團隊操刀，基於加規 Sentra S 等級所打造而成，外觀配備前後拖車鉤，足踏輕量化鋁合金輪圈搭配 Pirelli P Zero 265/45R18 輪胎，車尾配置源於 Sentra SR 的擾流板，風阻係數與 370Z 同為 0.29Cd。
內裝方面，Sentra Cup 配備競技快拆式方向盤、FIA 規格 6 點式防滾籠、FIA 規格賽車座椅、FIA 規格 6 點式安全帶、FIA 規格車窗防護網、FIA 認證 4 公升泡沫滅火器、固態電池隔離器，也搭載倒車顯影系統及 PIT 維修區限速裝置。
動力配置方面，Sentra Cup 採用原廠的 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，搭配 MoTeC M1 ECU，可輸出最大馬力 149 匹及峰值扭力 198Nm，搭配 6 速手排變速箱與前輪驅動，前後懸吊均為獨立式，避震器換上 BC 可調式競技版，煞車升級不鏽鋼油管及前四活塞卡鉗搭配 355x32 (mm) 碟盤，也加裝可調式前防傾桿來提升操控性能。
國內市場方面，裕隆日產已在去年 10/6 推出國產化的新世代 Sentra 車系，全車系提供旗艦版、尊爵版以及尊爵智駕版，正式價格分別是 73.9 萬、79.9 萬以及 83.5 萬元起，7Car<小七車觀點> 先前進行尊爵智駕版的長期測試單元，目前已結案關箱，文章可 [按此參閱]。