無車頂玻璃更爆力 德國設計師推 Bussink GT R SpeedLegend

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Ronald A. Bussink 雖然並非汽車設計師出身，但因源自對於汽車的熱愛，先前也曾以 Mercedes-Benz 300 SEL AMG 6.8 作為靈感，推出 Mercedes-AMG GT-RS 840 Rote Sau。此次針對 Mercedes-AMG GT R Pro Roadster 設計的 Speedster 特製車款最大的特色莫過於採用與目前市面上 Aston Martin V12 Speedster、Ferrari Monza SP1/SP2 與 McLaren Elva 相同的設計理念，取消傳統 A 柱的設計，並加入官方宣稱的 Speedbow 人字形結構，搭配小巧的前檔玻璃，整體的競技風格油然而生。
不僅如此，Bussink GT R SpeedLegend 的座艙後段也經過重新設計，加入峰駝造型減少進入車內的亂流，前輪拱上方新增碳纖維鯊魚鰓通風口，搭配同樣以碳纖維打造的 Speedbow，大幅降低車身重量，據官方表示能夠輕上 200 公斤左右。
動力表現部分上，Ronald A. Bussink 將原有的 4.0 升 雙渦輪增壓 V8 引擎重新調校，最大馬力從原廠的 577hp 提升至 850hp，堪稱是性能最強勁的 Mercedes-AMG GT 車款。