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無車頂玻璃更爆力 德國設計師推 Bussink GT R SpeedLegend

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-24 15:55:40

德國知名摩天輪設計師 Ronald A. Bussink 日前以 Mercedes-AMG GT R Pro Roadster 作為基礎，發表一款 Bussink GT R SpeedLegend 開放式座艙跑車，導入與 F1 相似的 Halo 人字形結構，並將最大馬力提升至 850hp，全球限量 5 部，將交由 HWA AG 負責打造生產，但目前已全數售出。

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Ronald A. Bussink 雖然並非汽車設計師出身，但因源自對於汽車的熱愛，先前也曾以 Mercedes-Benz 300 SEL AMG 6.8 作為靈感，推出 Mercedes-AMG GT-RS 840 Rote Sau。此次針對 Mercedes-AMG GT R Pro Roadster 設計的 Speedster 特製車款最大的特色莫過於採用與目前市面上 Aston Martin V12 Speedster、Ferrari Monza SP1/SP2 與 McLaren Elva 相同的設計理念，取消傳統 A 柱的設計，並加入官方宣稱的 Speedbow 人字形結構，搭配小巧的前檔玻璃，整體的競技風格油然而生。

不僅如此，Bussink GT R SpeedLegend 的座艙後段也經過重新設計，加入峰駝造型減少進入車內的亂流，前輪拱上方新增碳纖維鯊魚鰓通風口，搭配同樣以碳纖維打造的 Speedbow，大幅降低車身重量，據官方表示能夠輕上 200 公斤左右。

動力表現部分上，Ronald A. Bussink 將原有的 4.0 升 雙渦輪增壓 V8 引擎重新調校，最大馬力從原廠的 577hp 提升至 850hp，堪稱是性能最強勁的 Mercedes-AMG GT 車款。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
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2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.9%67.1%
2021-05-21-2021-05-24
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