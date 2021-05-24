插電式油電吉普車 歐規 Jeep Wrangler 4xe 將在今年 5/27 正式發表

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外觀方面，美規 Wrangler 4xe 與標準版維持近似的造型，但透過專屬的 Electric Blue 套件營造差異，套件包含藍色風格的彩繪、4xe 字樣專屬徽飾等等，左前業子板上還有充電孔蓋。至於車內則選用與車身同色的縫線設計，所以後座擁有鉸鍊式的機構，以方便打開檢修電池和充電設備。
動力配置方面，美規 Wrangler 4xe 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配電動馬達來構成綜效最大馬力 354hp、470lb-ft 的插電式油電動力，原廠宣稱 0-60mph 加速需時 6 秒完成。
電池與續航力方面，美規 Wrangler 4xe 配置安裝在第二排座椅下方的 17kWh 鋰離子電池模組，純電最高續航里程約為 40 公里，油電複合狀態則擁有 50MPGe 綜合油耗表現，最大續航力約可行駛超過 640 公里。而歐規版本推出後，將可搭配 FCA 集團的 My easy Charge 充電網路及easyWallbox 家用充電樁使用，電池保固條件預計也會比照現有的 8 年或 10 萬英哩，整車保固則為 5 年。
底盤方面，美規 Wrangler 4xe 也保留了傳統吉普車的架構，搭載 Jeep Selec-Terrain 循跡控制系統，提供 Auto/Sport/Snow/Sand/Mud/Rock 模式供駕駛依路況需求調整，也可切換 4WD Lock 及 4WD Low 四輪驅動鎖定。
目前 Jeep 在歐洲市場販售的插電式油電休旅包含 Renegade 4xe 與 Compass 4xe 兩款，但尚未透露歐規 Wrangler 4xe 的詳細規格與造型設計，7Car<小七車觀點> 將在 5/27 正式發表後帶來更詳細的報導。
國內市場方面，目前 Jeep 品牌在國內並無正式代理引進，但有貿易商導入少量車款提供車迷選購，因此偶爾可在街頭遇見新世代 Wrangler、Renegade 及 Gladiator 等車款。