酒精怎麼噴最消毒？要抹開嗎？招名威：注意２重點，直接這樣噴！

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毒物專家/中原大學教授招名威指出，酒精之所以可以防範武漢肺炎病毒，關鍵在於可使蛋白質變性，破壞病毒的防護罩：生物膜，並更進一步將其消滅，達到消毒的效果。而消滅一般沒有生物膜的細菌、病毒自然更不在話下。
95%高濃度酒精消毒能力更強？專家：並不會。
不過酒精雖然能夠消毒，但也並非所有酒精都能夠達到此效果。除了濃度太低無法達到殺死病毒的能力外，像是95%酒精濃度太高的酒精，不但並不具有更強的消毒能力，反而會讓病毒的防護罩形成凝結，無法做進一步地破壞，形成「封存」病毒的效果。這也是為什麼各界專家不斷提醒，酒精消毒需用75%的酒精，此為經研究證實能最有效破壞細菌、病毒的濃度。
高粱、威士忌能做體內消毒？專家：頂多「精神消毒」
不少人認為威士忌、高粱等有助於體內消毒，以前述同樣的道理來看便可知道這是個錯誤的觀念，這些酒精性飲料對病毒並起不了任何作用。另一方面，染疫後武漢肺炎病毒會往肺部移動，是酒精飲料無法到達之處，以此觀點來看體內消毒也不成立。提醒民眾日常飲酒適量為佳，別誤信喝酒能對體內進行消毒，此言論聽聽就好，頂多做到「精神上的消毒」，解解防疫期間大家一同守護台灣無法出遊之愁。
酒精：水＝３：１稀釋，95%變75%可消毒！
民眾手邊的若為95%的酒精也不用灰心，招名威教授表示，濃度的較高的酒精雖不具有消毒作用，但可透過稀釋的方式降低濃度，使其也具有消毒的功效。方法很簡單，將酒精和純水以3：1的方式倒在一起即可。不過也提醒，此方法僅能用在濃度較高的酒精上，濃度較低的酒精倒在一起僅是份量增加而已。
酒精怎麼噴最消毒？專家：別省，直接對著噴！
酒精消毒的方式百百種，最常見的就是直接噴手、噴物品，或是噴了酒精之後再以紙巾進行擦拭，或等上數十秒，也有人為了節省物資會先噴個幾滴再抹開，噴在手上時也有不少民眾會向洗手一般搓揉。
對此招名威教授表示，酒精噴下的當下就會發揮作用，不需要特別等待，且酒精是會揮發的，揮發後便失去效果。等數十秒，該次恐怕僅消毒被噴灑到的地方。若是噴灑後再用紙巾等物抹開，雖然可能可以將酒精帶到其他位置，但範圍過大也更容易揮發失去效用。而只噴了幾滴，自然更容易揮發，效果也相當有限。至於民眾對手部噴灑酒精後會先搓揉，通常時間並不會太久，幾秒內就完成，範圍也不大，一般情況下是可以在揮發時間及擴散範圍間取得平衡，達到完整的手部消毒，但還是提醒量要足夠，一兩滴效果還是有限。
招名威提醒，民眾在購買酒精時，應挑選75%的酒精或自行稀釋。噴酒精時，應直接對著欲消毒的地方進行噴灑，包括手或物品，此消毒方式是最好的。最重要的，防疫不能單靠酒精，平時還是應確實佩戴好口罩，將口罩緊密遮好口鼻，並時時勤洗手做好手部清潔。做好防疫，一同度過這次的難關。
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