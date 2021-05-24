新世代休旅車及電動化為品牌重心 Mazda CX-3 及 Mazda6 自 2022 年式起於美國停售

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Mazda 在北美市場接下來會將主力放在 CX 休旅車系，今年秋季在美國加州會正式推出 MX-30 純電動休旅車，明年則導入至美國其他州別，並將新增插電式油電版本，另外也會發表在美國製造的全新跨界休旅。
目前美規 Mazda 車系均仍在 2021 年式，2022 年式新車尚未登場。最新的 2021 年式 CX-3 車系僅有 Sport 單一編成，動力採用 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 148hp 最大馬力及約 198Nm 峰值扭力，至於 2021 年式 Mazda6 分為 2.5 升自然進氣 (187hp/252Nm) 與 2.5 升渦輪增壓 (250hp/434Nm) 兩種汽油動力，編成分為 Sport、Touring、Grand Touring、Grand Touring Reserve、Signature 及去年 (2020) 推出的 Carbon Edition 特別版共 6 種。
現行 CX-3 與 Mazda6 均屬品牌陣容中發表時間較久之車型，CX-3 是在 2014 年首度亮相，Mazda6 則在 2012 年時發表，如今隨著產業趨勢與品牌的轉型，進而做出北美市場產品策略的調整，後續的發展值得觀察。