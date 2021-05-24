  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新世代休旅車及電動化為品牌重心 Mazda CX-3 及 Mazda6 自 2022 年式起於美國停售

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-24 16:55:40

Mazda 北美分公司 Mazda North American Operations 日前宣布，自 2022 年式起將在美國停售 CX-3 及 Mazda6 車系，加拿大市場則自今年 7 月起停售 Mazda6，現有庫存則售完為止。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mazda 在北美市場接下來會將主力放在 CX 休旅車系，今年秋季在美國加州會正式推出 MX-30 純電動休旅車，明年則導入至美國其他州別，並將新增插電式油電版本，另外也會發表在美國製造的全新跨界休旅。

目前美規 Mazda 車系均仍在 2021 年式，2022 年式新車尚未登場。最新的 2021 年式 CX-3 車系僅有 Sport 單一編成，動力採用 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 148hp 最大馬力及約 198Nm 峰值扭力，至於 2021 年式 Mazda6 分為 2.5 升自然進氣 (187hp/252Nm) 與 2.5 升渦輪增壓 (250hp/434Nm) 兩種汽油動力，編成分為 Sport、Touring、Grand Touring、Grand Touring Reserve、Signature 及去年 (2020) 推出的 Carbon Edition 特別版共 6 種。

現行 CX-3 與 Mazda6 均屬品牌陣容中發表時間較久之車型，CX-3 是在 2014 年首度亮相，Mazda6 則在 2012 年時發表，如今隨著產業趨勢與品牌的轉型，進而做出北美市場產品策略的調整，後續的發展值得觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
53.47%46.53%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
87.34%12.66%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.9%67.1%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀