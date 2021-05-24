重拾性能象徵　2021 Acura TLX Type S 預計 6 月北美上市

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TLX Type S 基本上保留了去年公開原型車的基礎設計，相較於標準車型有著更運動化的表現，車頭家族式 Diamond Pentagon 鑽石型水箱罩改採黑色網狀結構，並加入 Type S 專屬銘牌，其餘還包括黑色後視鏡外蓋、黑色窗框、黑色鴨尾(或碳纖維)、深色尾燈，搭配 20 吋五幅鋁圈、Brembo 煞車套件與紅色卡鉗以及口徑相當大的四出尾管，展現日系美式運動房車的精神。
內裝部分維持 Acura Precision Cockpit 直覺化座艙設計，以 Dual Personal Cockpit 設計手法區隔駕駛與副駕駛區塊，前座頭枕印有 Type S 字樣，配備 7 吋 MID 儀錶板螢幕、10.5 吋抬頭顯示器、10.2 吋中控台螢幕、Acura ELS STUDIO 3D 17 顆喇叭音響組、Acura Link 車聯網系統、4G LTE Wifi 熱點及 16 向電動調整前座椅等。
動力方面採用 3.0L 渦輪增壓 V6 引擎，搭配 10 速自排變速箱，搭配第四代 SH-AWD 四輪驅動技術，增強後軸輸出 40% 效能，加快前後軸間扭力傳輸效率達 30% 之多，可在左右後側輪及前後軸間動態分配 0-100% 扭力。提供 335hp 最大馬力與 480Nm 最大扭力表現。
另外TLX 將前懸吊自前一代的獨立麥花臣設計改為獨立雙 A 臂設計，後懸吊維持獨立多連桿設計，配備源於 NSX 的 Adaptive Damper System 主動式阻尼系統、電子伺服式線傳煞車系統及可變比率轉向系統等，以及 Integrated Dynamics System 整合式動態系統，可即時調整動力及底盤系統的反應，並提供駕駛切換 Comfort、Normal、Sport 及 TLX Type-S 專屬的 Sport+ 模式，帶來更卓越的操駕表現。 國內市場方面，因 Acura 品牌目前專注於北美及中國大陸市場的緣故，並未導入販售，或許未來能夠期待透過貿易商的導入，於國內街頭見面。