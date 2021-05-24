持續採用 2.0 升渦輪引擎 2021 年式 Infiniti Q50L 於中國大陸上市

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Q50L 在外觀設計方面與標準版本相似，主要是軸距增加 48mm 來到 2,898mm，車長也增加 57mm 來到 4,867mm，車寬略增 3mm 來到 1,823mm，車高略增 1 mm 來到 1,456mm。中國大陸版本 Q50L 足踏 17~19 吋鋁合金輪圈，全車系配置 LED 頭尾燈及雙邊單出排氣尾管。
內裝配備方面，2021 年式 Q50L 配備 INFINITI InTouch™ 系統，新增 Apple CarPlay 與 Baidu CarLife 智慧手機連接功能，並具備線上導航、線上音樂、線上廣播及 Wi-Fi 熱點功能，另外也換上全新智慧鑰匙。
動力配置方面，2021 年式 Q50L 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,500rpm 時可輸出 211ps 最大馬力，於 1,500~3,500rpm 間可輸出 350Nm 峰值扭力，搭配 7 速手自排變速箱及後輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.9 秒完成，平均油耗為 13.16~13.51km/L。
國內市場方面，Infiniti 總代理裕隆日產選在今年 3/8 正式推出 Q50 300GT，編成與建議售價依序為豪華款 (新台幣 159 萬元起)、旗艦款 (新台幣 189 萬元起及 Silver Sport (新台幣 197 萬元起，較預售降 2 萬) 共 3 款。