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持續採用 2.0 升渦輪引擎 2021 年式 Infiniti Q50L 於中國大陸上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-24 17:55:40

Infiniti 中國大陸合資夥伴東風英菲尼迪日前推出 2021 年式 Q50L 長軸房車，建議售價為 264,800~389,800 人民幣起 (約合新台幣 115.4~169.3 萬元起)，提供 6 年或 12 萬公里免費基礎保養，並新增 4 年或 10 萬公里免費事故救援服務。

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Q50L 在外觀設計方面與標準版本相似，主要是軸距增加 48mm 來到 2,898mm，車長也增加 57mm 來到 4,867mm，車寬略增 3mm 來到 1,823mm，車高略增 1 mm 來到 1,456mm。中國大陸版本 Q50L 足踏 17~19 吋鋁合金輪圈，全車系配置 LED 頭尾燈及雙邊單出排氣尾管。 

內裝配備方面，2021 年式 Q50L 配備 INFINITI InTouch™ 系統，新增 Apple CarPlay 與 Baidu CarLife 智慧手機連接功能，並具備線上導航、線上音樂、線上廣播及 Wi-Fi 熱點功能，另外也換上全新智慧鑰匙。

動力配置方面，2021 年式 Q50L 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,500rpm 時可輸出 211ps 最大馬力，於 1,500~3,500rpm 間可輸出 350Nm 峰值扭力，搭配 7 速手自排變速箱及後輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 7.9 秒完成，平均油耗為 13.16~13.51km/L。

國內市場方面，Infiniti 總代理裕隆日產選在今年 3/8 正式推出 Q50 300GT，編成與建議售價依序為豪華款 (新台幣 159 萬元起)、旗艦款 (新台幣 189 萬元起及 Silver Sport (新台幣 197 萬元起，較預售降 2 萬) 共 3 款。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
58.06%41.94%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
83.33%16.67%
2021-05-24-2021-05-27

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.84%67.16%
2021-05-21-2021-05-24
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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