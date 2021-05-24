手指痛肩膀硬是類風濕性關節炎？一張九宮格看懂危險因子

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有時候早上起床覺得手指僵硬難以活動？明明沒有打籃球，手指怎麼會突然吃蘿蔔乾？莫名出現關節腫痛是老化造成、還是有可能是類風濕性關節炎？童綜合醫院過敏免疫風濕科邱瑩明主任說明，當手部關節出現明顯症狀，或是早上起床身體僵硬超過1小時以上，都需要特別小心！邱主任指出，手指關節痛到第三排（握拳時凸起的地方），通常已經不是一般退化性關節炎，例如「無法完全握拳」，一般人握拳後手中間是不會有空隙的，當關節痛到無法完全握緊，就要留意可能是類風濕性關節炎。
高風險族群包括女性、50歲以上、長期抽菸或暴露菸害環境的族群都容易罹患類風濕性關節炎，可透過抽血檢查進一步確認，主要檢查項目包含類風濕因子、CCP抗體、發炎指數。民眾可參照類風濕性關節炎的「九宮格」圖表，若危險因子連線愈多，更應及早至免疫風濕科就診治療。
類風濕性關節炎只能用類固醇？階梯式治療改善根本
一般民眾以為類風濕性關節炎只是關節疼痛，邱主任提醒，當關節嚴重腫脹時，平時輕而易舉的動作可能都無法完成，大大影響正常生活，連上廁所抽衛生紙都將異常艱難，若延誤治療時間，更可能造成關節嚴重變形，且是不可逆的永久傷害。
另外，民眾多以為治療類風濕性關節炎只有類固醇可用，邱瑩明主任表示，類固醇能夠在發病初期短暫使用，可迅速緩解症狀，唯長期使用會有副作用風險，現今治療多將類固醇應用於急性期，目的是盡快控制症狀，之後可替代為免疫調節劑等藥物，同時可達到良好治療效果。
邱主任指出，面對類風濕性關節炎會採取「階梯式治療」，以發生火災為喻，關節發炎就像是室內正在起火，類固醇便如灌水熄火，幫助火勢迅速控制下來，不過一旦停止供水，可能又會再度延燒，長期澆水也會造成房屋腐爛，因此不會長期使用類固醇，免疫調節劑的作用則是將房屋改造成防火材質、生物製劑則是針對房屋易燃部分補強，找出火災源頭，徹底杜絕火災發生的可能。
評估類風濕性關節炎 醫病溝通更重要
由於類風濕性關節炎患者需要長期與醫療團隊配合治療，邱主任也鼓勵病人主動和醫師分享日常作息，像是拿筷子吃飯有沒有困難、是否能自行轉開瓶蓋等日常動作，幫助醫師快速掌握、了解目前治療效果是否理想。
邱主任表示，雖然發炎指數代表疾病嚴重度，但也有部分病人關節發炎指數不高，但關節症狀已大幅降低生活品質，如家庭主婦無法將衣服摺得整齊、使用掃具有困難等，都可以與醫師溝通調整治療方向。
醫師呼籲，類風濕性關節炎九宮格項目符合愈多，愈應該盡早就醫，現今醫藥進步，已能讓疾病獲得良好控制且副作用更少，病人除了回診檢查，也要適當表達自身症狀，幫助醫師判斷病情，達到良好的疾病控制！
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