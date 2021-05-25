離不開的核心大將、黨員票　成了民進黨與黑的距離？

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同時間，民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉入販毒、詐欺、逃兵等刑案，卻能在北投分局來去自如，而他曾擔任民進黨黨代表，「黑道」和「黨二代」的連結想像，讓民進黨深陷黑影泥淖中。
趙介佑雖然被開除黨籍，其父趙映光辭評召、姑姑趙心瑜辭黨部執行長，卻無法平息台北市黨部「染黑」的爭議。即使黨主席蔡英文公開道歉，民進黨甚至宣布以人工智慧（AI）資訊查核系統，定期清查入黨申請者背景，以落實「排黑條款」。但大眾仍疑惑，和趙家關係密切的英系大將、國策顧問黃承國，為何地位穩固不搖？遇有爭議事件一向明快切割的蔡英文總統，為何仍讓黃承國留在她的核心圈？
被國民黨點名「替趙家撐腰」的黃承國，年輕時曾被送綠島管訓，對於這段往事，他多次自陳「那是25年前的事，難道人不能有改過自新的機會嗎？」但國民黨立委鄭麗文緊咬他不放，出示法院判決文件，表示黃承國有「法院認證」的黑道背景，還出示黃承國參加「北聯幫60周年大會」時坐在主桌的照片，強調看黃承國會不會繼續擔任國策顧問，就知道蔡英文是玩真的還玩假的。
黃承國當年經營建築業有成，跨行經營第四台，他曾參選指南里里長，但以一票之差敗北；後來不再走選舉路線，轉而以支持綠營市議員選舉的方式參與政治。因為手中有大量的黨員票，黃承國逐步當選民進黨台北市黨部執委、評委召集人，開始掌管黨部大小事；他個性海派大方，在各派系支持下，連續兩屆當選台北市黨部主委。趙心瑜便是在他當主委期間，進入市黨部擔任執行長。
擔任市黨部主委期間，黃承國力挺蔡英文，和英系大將陳明文、洪耀福結成同盟關係，一路為蔡英文開疆闢土。2014年台北市議員選舉，民進黨提名27席市議員「全壘打」當選，創下史上最佳紀錄，黃承國的操盤輔選能力備受肯定，蔡英文也對黃承國禮遇有加。2016年7月，尼伯特颱風重創東台灣，蔡英文到台東勘災後，當晚趕回台北參加黃承國父親的壽宴。
2018年底，民進黨9合1選舉失利，蔡英文宣布辭去黨主席，當時陪同蔡英文在台上的只有黃承國、洪耀福、陳明文和林錫耀4人，黃承國在蔡英文核心圈中的地位可見一斑。
除了黑道背景的疑慮，黨內也一直有黃承國「把持」台北市黨部的質疑。他兩任屆滿黨部主委後，支持前台北市議員陳正德選上主委，但黨部的大小事，仍是由執行長趙心瑜操持，黨部的輔選會議更是黃承國親自主持，陳正德認為被架空，2020年因而決定不競選連任。
大將陳明文為何捲入黑影？
接下來的台北市黨部主委選舉，綠色友誼推出薛凌，和英系支持的前市議員王孝維廝殺到見骨，中央黨部暫停選舉，黨部主委一職懸缺許久。各派系原打算推舉資深市議員阮昭雄參選主委，但三立董座林崑海和黃承國過去密切合作的「海國會」系統，在林崑海自立門戶成立「湧言會」後，阮昭雄選擇加入「湧言會」，「被分手」的黃承國不滿，力阻阮昭雄參選。後來也是經過黃承國點頭，各派系才修改民進黨內規，讓黨齡不足的吳怡農得以參選並當選市黨部主委。
不只是黃承國，陳明文近日也捲入黑道疑雲。網紅「館長」陳之漢被槍擊案，擔任他委任律師的前立委黃國昌揭露，涉案的黑幫組織「寶和會」，曾透過陳明文立委辦公室發文，在獄中至少安排四次增加接見。黃國昌公開質問陳明文，和「寶和會」老大邵柏傑是什麼關係？陳明文澄清他不認識邵柏傑。
重視形象的蔡英文，為何如此信任且重用這些組織大將，的確是個疑問。英系近來招募了更多黨員，明年黨職選舉可望有好成績；掌握黨中執會，等於掌握黨內初選的遊戲規則，這恐怕是蔡英文離不開核心組織大將的原因之一。