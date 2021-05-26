葉倫、巴菲特放出風向球！看懂左右多空的三大變數

我是廣告 請繼續往下閱讀
葉倫當過聯準會主席，對於通膨、利率、經濟成長的掌握，當然是專家中的專家，5月4日她在「未來經濟論壇」表示：「相較於美國整體經濟，政府額外支出的規模並不大，但是利率或許必須提高，以確保經濟不會過熱」。葉倫的言論引起市場震動，她隨後澄清有關升息的說法既不是預測、也沒有建議。但明眼人一看便知，升息是出於專業的判斷，澄清是出於尊重聯準會，升息才是真心話。
5月3日在波克夏的股東會上，巴菲特先說旗下擁有全美大型預製房屋企業、建築公司、物業管理公司、油漆及地毯商，以說明他可以精準掌握地產業的脈動。巴菲特的結論是，「我們看到通膨明顯增溫」，他簡單地說明市場現象，「別人對我們提高價格，我們也提高價格，都被接受」。這代表最近一路走高的鋼價、木材以及人工價格，的確傳遞到最終產品，也被市場接受。
雖然聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一再替市場打預防針，說隨著市場重啟，將有短暫的通膨，容許一段時間超過2%的物價上漲率，聯準會暫時不會採取行動，直到充分就業為止。雖然如此，別忘了那句名言「央行有說謊的權利」，葉倫和巴菲特的身分可以講真心話，是在市場多年打滾的結論，投資人當然要將通膨的變數放在心上。
而聯準會5月6日發布《金融穩定報告》，指出「某些資產估值相對於歷史水平提高」、「如果風險偏好降低，市場可能遭遇大幅下跌的風險」。翻譯成白話文就是，隨著股市和其他資產價格上漲，一旦聯準會有緊縮的動作，價格大波動或者大跌的危險在升高，而「風險偏好降低」指的就是聯準會縮減購債和升息，將令股市或資產價格下跌。
解封經濟 美國零售創新高
聯準會報告特別提到風險，除了股市高漲、公司債發行量、加密貨幣飆漲以外，包括SAPC（特殊目的收購公司，即俗稱借殼）、傳統IPO，還有對沖基金現有的策略「可能沒有防範好重大風險，例如Archegos這類的爆雷事件」，因為槓桿、風險偏好增強，令金融體系的脆弱性升高；而各類資產的價格都比去年大幅度上漲，一旦風險偏好改變重新訂價時，波動肯定會放大。
從美股到台股，目前股市的氛圍是板塊的移動，資金青睞景氣循環股，以疫情受害股為代表。而疫情受益的科技股多半在休息，代表破壞式創新的方舟（ARK）基金，旗艦的ETF（交易所掛牌基金）ARKK從今年高點最多下跌30%，最大持股特斯拉從高點大跌了25%，代表投資人正在修正對本夢比的期待，將資金轉向更有獲利內涵的公司。而眾多搭上SPAC狂潮的股票，很多都從高點下跌了3成到5成。只剩下以比特幣為首的加密貨幣熱度還在。
未來全球經濟的大事，疫情當然最重要。美國總統拜登要在7月4日之前，讓7成的美國人打疫苗，歐洲國家也加快打疫苗的速度，並訂出經濟解封的進度；這至少讓先進國家的疫後經濟重啟有了想像，而股市投資人將熱情放在景氣循環股，從原物料到差別性消費、傳統的餐廳及娛樂，還有金融股等。
疫後的全球經濟有幾個特色值得追蹤。第一，疫苗分配不均，先進國家優於新興市場，復甦的腳步也將領先。像是印度、巴西疫情大爆發，印度的疫情延燒到東南亞，棉花、成衣、原料藥、3C電子代工等產線，供應鏈缺貨絕對困擾各類產品的報價，造成短期價格的波動，也是股市炒作的題材。要等到潮水退去，才知道誰在祼泳？哪些市場的報價具有真實的支撐。
第二，疫後是否迎來報復性消費？以美國為例，消費占GDP（國內生產毛額）比重高達7成，零售銷售又占消費的4成2021年3月分美國零售銷售達6144億美元，再創歷史新高，年成長率高達28.16%也是新高，顯示民眾將旅遊的預算移到零售購物，未來逐漸解封，旅遊變得可能，零售板塊再移回旅遊市場也是合理。
第三，5月7日公布的4月非農報告，預期增加1百萬人，實際只有26.6萬人。經濟學家解讀為復甦過程的一個短期異常，金融市場解讀為經濟仍疲軟、聯準會緊縮時程延後。
不過一天後葉倫立即針對就業數據發話，「人們不應將一個月的就業數據當成趨勢證據」，她並樂觀預估美國明年將實現充分就業，這也再次暗示了聯準會的緊縮時機。
報價漲不動 台塑開第一槍
今年以來至5月7日，台股加權指數漲幅17.33%，仍然維持世界冠軍寶座，期間經歷大震盪、單日最深大跌5百多點、當沖占交易比重連續幾天達到4成以上，大波動中雖有機會，風險的控制也很重要，未來操作可追蹤幾個重點。
首先是漲價的傳遞過程是否持續？誠如巴菲特觀察，目前漲價客戶都埋單，而台股近期公布第一季財報更是一片樂觀，包括航運股大賺，長榮、陽明第一季EPS（每股稅後純益）都衝上7元；鋼鐵盤價、橡膠、紡織業持續漲價。IC設計公司成功轉嫁，力積電、聯電的晶圓代工報價也已上漲，台積電不賺短線錢，早早告知客戶自2022年將取消折扣，採取厚道的漲價。
不過，台塑集團率先對「漲不下去」開出第一槍，「塑化產品的報價漲到頂了」，原因包括新興國家疫情惡化、中國同業產能開出等等。把投資人拉回現實：當需求不振或是供應增加，價格自然就會掉下來，股價也會反映。其次，疫情一旦控制，供應鏈的彈性回復，漲價力道也會消退，機會財終有消退的一天，這一點大股東最清楚，細查籌碼變化可知。
投資人的因應之道是將通膨放在心上，留意物價的變化及聯準會升息的宣示，保留部分現金，當市場下跌時危機入市。就長期而言，疫情使得貧富不均更惡化，美國長期平均利率水準不容易超過3%，股票還是優於債券及商品投資。