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居家生活，讓事情越簡單越好
楊晨說，她在門診也發現，疫情期間跟之前來看診的爸媽不太一樣，大家心情都變得很浮躁，更不用說待在家的時候摩擦會更多，看這也不順、看那也不順，「所以大方向是，事情越簡單越好，不需要做過多的改變，反而更容易做到、更可以穩定生活。」
- 作息固定，生活就成功一半
只要固定作息，孩子也比較不容易因為晚睡而晚起，因為晚起而更慵懶、吃下更多不健康的食物，或是更不想運動。「作息是最重要的部分，穩定作息就成功一半。」楊晨說。
- 善用家中環境、小工具來運動
「像有家長說家裡有跳床，就可以用跳床讓孩子放電，或是讓孩子在家裡跳繩，只要小小的空間就夠了；也有家長問說，可不可以去爬樓梯？我覺得也是可以的，來回爬個幾趟也有達到運動量，但如果是公共空間的樓梯，還是要記得戴口罩。」楊晨說。
而不管是跳床還是其他的運動器材，只要可以是在家裡做的，都不妨在安全的、大人看著的情況下讓孩子試試看。
- 跟著老師做伸展
楊晨說，像是現在體育課，有些老師就會教小孩子怎麼伸展，其實這樣的運動量是比想像中的大的，運動到的肌肉也很多，但又安全、無聲，不太會讓孩子受傷，也不會干擾鄰居。
「像是國小不是都有教健康操嗎？在家裡跳跳健康操，也能達到運動效果喔！」楊晨說，只要孩子有運動的習慣，自然就會想到辦法去運動，爸媽們適時的引導，其實會發現很多妙方。
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫對策／疫情期間孩子動不了、睡不好！楊晨醫師 3 招運動法幫孩子放電
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