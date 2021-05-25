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防疫對策／疫情期間孩子動不了、睡不好！楊晨醫師 3 招運動法幫孩子放電

防疫對策／疫情期間孩子動不了、睡不好！楊晨醫師 3 招運動法幫孩子放電
防疫對策／疫情期間孩子動不了、睡不好！楊晨醫師 3 招運動法幫孩子放電

Heho健康

2021-05-25 10:01:30

台灣本土疫情不斷升溫，全台各地都宣布進入三級警戒狀態，各級學校也都陸續停課、改用線上教學。不過突然被關在家裡的孩子沒地方放電，很容易就出現情緒暴躁、跟爸媽唱反調或吵架的狀況，簡直快要家庭失和。

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專精於兒童成長的北醫附醫兒童代謝內分泌科醫師楊晨表示，在疫情期間難免有情緒暴走的時候，但只要善用身旁的小工具，幫孩子放電、穩定作息，其實就能避免很多不必要的紛爭。

居家生活，讓事情越簡單越好

楊晨說，她在門診也發現，疫情期間跟之前來看診的爸媽不太一樣，大家心情都變得很浮躁，更不用說待在家的時候摩擦會更多，看這也不順、看那也不順，「所以大方向是，事情越簡單越好，不需要做過多的改變，反而更容易做到、更可以穩定生活。」

  • 作息固定，生活就成功一半
而很多小孩可能因為在家上課、不需要那麼早起，就會開始晚睡。所以楊晨表示，比較重要的是「作息」的部分，還是要遵守上課時的作息，固定時間起床、睡覺。

只要固定作息，孩子也比較不容易因為晚睡而晚起，因為晚起而更慵懶、吃下更多不健康的食物，或是更不想運動。「作息是最重要的部分，穩定作息就成功一半。」楊晨說。



  • 善用家中環境、小工具來運動
不過疫情期間無法出門，在小孩放電不了的情況下，也有可能會真的「睡不著」。楊晨則表示，其實可以利用周邊的環境、工具來做點小運動，其實量也是夠的。

「像有家長說家裡有跳床，就可以用跳床讓孩子放電，或是讓孩子在家裡跳繩，只要小小的空間就夠了；也有家長問說，可不可以去爬樓梯？我覺得也是可以的，來回爬個幾趟也有達到運動量，但如果是公共空間的樓梯，還是要記得戴口罩。」楊晨說。

而不管是跳床還是其他的運動器材，只要可以是在家裡做的，都不妨在安全的、大人看著的情況下讓孩子試試看。

iStock-890412428
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  • 跟著老師做伸展
如果家裡沒有跳床、跳繩會被鄰居抗議，或是沒有樓梯可以爬怎麼辦？其實讓孩子拉拉筋、或是用一條毛巾做毛巾操，也是一個因應的方式。

楊晨說，像是現在體育課，有些老師就會教小孩子怎麼伸展，其實這樣的運動量是比想像中的大的，運動到的肌肉也很多，但又安全、無聲，不太會讓孩子受傷，也不會干擾鄰居。

「像是國小不是都有教健康操嗎？在家裡跳跳健康操，也能達到運動效果喔！」楊晨說，只要孩子有運動的習慣，自然就會想到辦法去運動，爸媽們適時的引導，其實會發現很多妙方。



文／盧映慈 圖／何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫對策／疫情期間孩子動不了、睡不好！楊晨醫師 3 招運動法幫孩子放電

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