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她伸「斑駁雙手」赴超商繳費！店員秒吐3字　惹哭上千人

▲近期台灣疫情升溫，就有名女牙助到超商繳費，當下就伸出因工作早已脫皮的雙手，當下店員就吐3字打氣，讓上千人一聽超窩心。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲近期台灣疫情升溫，就有名女牙助到超商繳費，當下就伸出因工作早已脫皮的雙手，當下店員就吐3字打氣，讓上千人一聽超窩心。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-25 11:02:23

台灣近期疫情延燒，本土案例激增，第一線醫護人員也因此工作量激增，每天都忙到翻掉。不僅如此，就連各大診所也加強消毒，就怕疫情擴散。對此，就有一名女牙助指出，下班後到超商繳費時，店員隨即向她暖心喊話「3字」打氣，讓她當下十分感動，隨後她也附上一張因工作導致斑駁的雙手，讓上千人一看相當心疼。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示下班後就到超商繳費，沒想到店員一看到她的打扮，當下馬上詢問她「妳是護理師嗎」，由於工作站了一整天，原PO只好有氣無力地回應「我是牙助」。

店員聽聞後，便暖心向她打氣喊話「辛苦了！」她當下亦感動回應「不會，妳也辛苦了」。此外，原PO文中還附上一張雙手照片，從畫面中可看出，她的雙手因工作導致脫皮，雖然相當辛苦，但店員的打氣，就讓她感動直喊「彼此笑一笑，一句辛苦了，互相加油打氣，謝謝妳，大家辛苦了」。

▲女網友貼出因工作導致脫皮的雙手照片。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲女網友貼出因工作導致脫皮的雙手照片。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文一曝光，至今已有超過4千多人按讚，不少網友紛紛心疼留言「辛苦你了，加油啊」、「每一位認真工作、生活的朋友。大家辛苦了，一起挺住！」、「辛苦了！為妳加油」、「辛苦了！找機會好好休息」。

甚至還有同行分享類似經歷，「牙助+1，最近都要穿隔離衣、戴頭帽、護目鏡、真的好熱又好渴呀」、「辛苦了～牙助+1～現在疫情嚴重反而不累～只是戴著護目鏡跟口罩～整個悶住汗一直流～最麻煩的是沒辦法喝水」、「辛苦了！前幾天下班回家，也有遇到很暖心的超商店員，同為牙助很能理解下班的無力感，現在疫情關係病人反而不多，但長時間戴著面罩口罩真的有夠熱的」。（編輯：陳雅雲）

▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內10天累計本土新冠肺炎確診人數達3592例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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