她伸「斑駁雙手」赴超商繳費！店員秒吐3字　惹哭上千人

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店員聽聞後，便暖心向她打氣喊話「辛苦了！」她當下亦感動回應「不會，妳也辛苦了」。此外，原PO文中還附上一張雙手照片，從畫面中可看出，她的雙手因工作導致脫皮，雖然相當辛苦，但店員的打氣，就讓她感動直喊「彼此笑一笑，一句辛苦了，互相加油打氣，謝謝妳，大家辛苦了」。
貼文一曝光，至今已有超過4千多人按讚，不少網友紛紛心疼留言「辛苦你了，加油啊」、「每一位認真工作、生活的朋友。大家辛苦了，一起挺住！」、「辛苦了！為妳加油」、「辛苦了！找機會好好休息」。
甚至還有同行分享類似經歷，「牙助+1，最近都要穿隔離衣、戴頭帽、護目鏡、真的好熱又好渴呀」、「辛苦了～牙助+1～現在疫情嚴重反而不累～只是戴著護目鏡跟口罩～整個悶住汗一直流～最麻煩的是沒辦法喝水」、「辛苦了！前幾天下班回家，也有遇到很暖心的超商店員，同為牙助很能理解下班的無力感，現在疫情關係病人反而不多，但長時間戴著面罩口罩真的有夠熱的」。（編輯：陳雅雲）
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