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十代喜美寶刀未老 Honda Civic Type R Limited Edition 連續第二年擔任 WTCR 官方前

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-25 11:55:40

Honda 去年 (2020) 2 月推出 Civic Type R Limited Edition 後，獲得 WTCR - FIA World Touring Car Cup 賽事認可，選為 2020 賽季的官方前導車，近日原廠再度宣布又成為 2021 賽季的官方前導車。

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外觀方面，Civic Type R Limited Edition 前導車在採用 Sunlight Yellow 黃色烤漆，配上由 Belgian artist Vanuf 製作的彩繪，足踏 BBS 20 吋鍛造輪圈搭配 Michelin Pilot Sport Cup 2 輪胎，搭配 2 片浮動碟盤及專屬調校避震器阻尼。

內裝方面，Civic Type R Limited 配備紅色桶型跑車座椅、紅色 Alcantara 方向盤，在排檔座下方還有限量編號銘牌。另外為了強調賽道的表現，配備上取消多媒體系統和空調，同時也減少車頂、後艙面板，前保險桿和儀表板中的隔音材料，使車重減輕 47 公斤之多。

雖然減少了舒適配備，但 Civic Type R Limited Edition 仍舊標準搭載 Honda Sensing 主動安全科技，包含前方碰撞警示的碰撞緩解煞車系統、含車道偏離警示的道路減緩系統，車道保持輔助和主動式巡航控制系統，確保行車安全。

動力配置方面，Civic Type R Limited Edition 採用 2.0 升 VTEC Turbo 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可在 6,500rpm 時輸出 320ps 最大馬力，峰值扭力為 400Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.7 秒完成。

第十一代 Civic 房車已在今年 4 月正式發表，掀背車型也會在今年稍晚發表，之後車系中的性能旗艦 Type R 才會現身，因此現行第十代 Civic Type R 即便已登場約莫 4 年，仍是精神指標，也獲得 FIA 認可，持續擔任 WTCR 前導車。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.52%42.48%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.02%26.98%
2021-05-24-2021-05-27
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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