  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

部分車型調漲 1 萬元　2021 年式 Citroën Berlingo 5 月起陸續到港交車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-25 12:55:40

Citroën 國內總代理寶嘉聯合先前在 1 月時首度導入 Van 商用車版本，讓國內消費者有更多的進口廂型商車選擇。而如今常態販售車型也在 2021 年式車型進行配備的變動，在手排 LIVE+ 等級上，增列電子防眩後視鏡、第二排三張獨立座椅、電摺後視鏡以及 16 吋鋁圈，自排 FEEL 等級同樣新增電子防眩後視鏡與第二排三張獨立座椅，售價上兩者加價 1 萬元，調整之後分別是 110.8 萬、121.8 萬，其餘車型等級售價保持不變。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021 年式 Citroën Berlingo 進行配備微幅變動，在手排 LIVE+ 等級上，增列電子防眩後視鏡、第二排三張獨立座椅、電摺後視鏡以及 16 吋鋁圈，自排 FEEL 等級同樣新增電子防眩後視鏡與第二排三張獨立座椅，售價上兩者加價 1 萬元，調整之後分別是 110.8 萬、121.8 萬，其餘車型等級售價保持不變。
國內 Citroën Berlingo 車系最早於 2019 年 3 月宣布正式編成與售價，提供六速手排以及八速手自排共計四個車型等級選擇，售價為 98.9 萬至 129.8 萬元不等。2021 年 1 月還追加 Van 商用車型，依照軸距大小提供 M 車型與 XL 車型，其售價分別是新台幣 82.9 萬元、89.9 萬元以及 99.9 萬元。

手排 LIVE+ 車型與自排 FEEL 車型第二排座椅從 6/4 分離改為三張獨立設計。
在今年 5 月開始，2021 年式 Citroën Berlingo 車系總代理針對銷售主力車型進行配備上的調整，主要針對手排 LIVE+ 車型上增列電子防眩後視鏡、第二排三張獨立座椅、電摺後視鏡以及 16 吋鋁圈，並取消前駐車雷達，售價部分調漲 1 萬元來到 110.8 萬；自排 FEEL 等級追加電子防眩後視鏡，第二排座椅從 6/4 分離改為三張獨立設計，售價部分調漲 1 萬元來到 121.8 萬。其餘最入門的 LIVE MT6 售價為 98.8 萬，最頂級的 XTR 車型保持 129.8 萬不變。

寶嘉聯合導入 Citroën Berlingo 以豐富的編成和配備取得一定市佔率，該車系也成為 Citroën 品牌近年來在台販售量最高的車型，此次 21 年式車型針對銷售主力車型進行配備調整，預期能帶來更良好的效益，刺激市場上的買氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
57.52%42.48%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.02%26.98%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀