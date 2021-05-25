部分車型調漲 1 萬元　2021 年式 Citroën Berlingo 5 月起陸續到港交車

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2021 年式 Citroën Berlingo 進行配備微幅變動，在手排 LIVE+ 等級上，增列電子防眩後視鏡、第二排三張獨立座椅、電摺後視鏡以及 16 吋鋁圈，自排 FEEL 等級同樣新增電子防眩後視鏡與第二排三張獨立座椅，售價上兩者加價 1 萬元，調整之後分別是 110.8 萬、121.8 萬，其餘車型等級售價保持不變。國內 Citroën Berlingo 車系最早於 2019 年 3 月宣布正式編成與售價，提供六速手排以及八速手自排共計四個車型等級選擇，售價為 98.9 萬至 129.8 萬元不等。2021 年 1 月還追加 Van 商用車型，依照軸距大小提供 M 車型與 XL 車型，其售價分別是新台幣 82.9 萬元、89.9 萬元以及 99.9 萬元。
手排 LIVE+ 車型與自排 FEEL 車型第二排座椅從 6/4 分離改為三張獨立設計。在今年 5 月開始，2021 年式 Citroën Berlingo 車系總代理針對銷售主力車型進行配備上的調整，主要針對手排 LIVE+ 車型上增列電子防眩後視鏡、第二排三張獨立座椅、電摺後視鏡以及 16 吋鋁圈，並取消前駐車雷達，售價部分調漲 1 萬元來到 110.8 萬；自排 FEEL 等級追加電子防眩後視鏡，第二排座椅從 6/4 分離改為三張獨立設計，售價部分調漲 1 萬元來到 121.8 萬。其餘最入門的 LIVE MT6 售價為 98.8 萬，最頂級的 XTR 車型保持 129.8 萬不變。
寶嘉聯合導入 Citroën Berlingo 以豐富的編成和配備取得一定市佔率，該車系也成為 Citroën 品牌近年來在台販售量最高的車型，此次 21 年式車型針對銷售主力車型進行配備調整，預期能帶來更良好的效益，刺激市場上的買氣。