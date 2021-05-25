達目標 6 倍以上 第三代 Honda Vezel 在日本上市首月接單破 3.2 萬張

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在這 3.2 萬餘張訂單之中，有 7% 為採用汽油動力的 G 編成，其餘 93% 選擇 e:HEV 油電複合動力，e:HEV X 佔 5%，e:HEV Z 佔 76%，e:HEV PLaY 則佔 12%。驅動方式方面，選擇前輪驅動者佔 81%，選擇四輪驅動者佔 19%。車色方面，珍珠白佔 33%，珍珠黑佔 18%，珍珠銀白佔 17%，珍珠銀白搭配黑色佔 6%，珍珠金色搭配黑色佔 4%，金屬藍色搭配銀色佔 1%。
第三代 Vezel 是在今年 2 月時以線上直播方式發表，在車身尺碼方面，其車長為 4,330mm、車寬為 1,790mm、車高為 1,590mm ( X、G 汽油車型為 1,580mm)，軸距則為 2,610mm。設計上同樣強調品牌的 MM 思想( Man-Maximum，Mechanism-Minimum 人性空間極大化，機械空間極小化)，因此為了強調 SUV 的動感印象，採用 Sleek & Long Cabin 的設計手法，強調雙門轎跑車般的車身比例，因此可以看出 C 柱更加的傾斜。水平式的車身線條相當簡潔，車頭水箱罩採用與車身同色烤漆處理來加強整體性。而在上一代車型後門所採用的隱藏式把手，在新一代車型上仍可見。燈組方面， e：HEV 高階版本的車頭燈為全 LED 設計，並包含自動水平調整、主動轉向以及序列式方向燈功能。
內裝方面，新一代 Vezel 採用與 Fit 相同的設計手法，水平式的中控台帶來優異的駕駛視野，同時多媒體觸控螢幕、雙環儀表板的佈局都設計在駕駛容易調整或查看的位置，使其開車更能專心，同時保有基本的實體旋鈕或按鍵，來增加盲操作的便利性。而中控台上的新一代互聯技術 Honda CONNECT，則可以與智慧手機連動，遠端遙控空調系統，或者成為車輛的鑰匙與遙控器，甚至連接手機網路提供 Wi-Fi 連結，亦能上網更新導航的圖資系統。
另外為了讓車內乘員能更感到愉快，配備上也添增了靜電觸摸 LED 室內燈、全景式天窗、微風控制冷氣出風口以及後座冷氣出風口，同時最多 10 顆喇叭的音響組在透過專家的音場調整之後，提供更優秀的音質表現。
安全防護方面，第三代 Vezel 採用 G-CON 車體結構，全車系均搭載最新版本的 Honda SENSING，包含了具備交通堵塞跟蹤功能的全速域 ACC、自動遠光燈、起步油門誤觸抑制(前/後)、前後低速預防碰撞剎車、前方預防碰撞 CMBS、車道維持輔助功能 LKAS、前車駛離提醒與交通號誌辨識。另外這次也添增了原廠的多鏡頭環景系統、盲點偵測，來加強能見度。
動力配置方面，最入門的汽油車型採用代號 L15Z 的 1.5L 引擎，最大馬力為 118ps/6600rpm、最大扭力為 14.5kgm/4300rpm；而作為車系主力的 e:HEV 油電系統則採用代號 LEC-H5 的 1.5 自然進氣引擎搭配兩顆電動馬達，引擎輸出值為 106ps/6000~6400rpm、13kgm/4500~5000rpm；電動馬達則為 131ps /4000-8000rpm、25.8kgm，並提供 NORMAL、SPORT 和 ECON 三種駕駛模式。
國內市場方面，Honda 在台販售的車型多以亞太規格為主，在新一代 HR-V 亞太市場版本尚未推出之前，台灣本田目前還會以現行第二代車型作為在國內的販售主力。不過按照過去的案例，在日規車型亮相之後，亞太版本也會在不久後登場，因此推測第三代車型最快可以在 2022 年內在國內發表，屆時對應市場以及排放法規的需求，Honda SENSING 以及油電動力系統是可以期待的。