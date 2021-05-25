  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

黑化家族再添一員 美規 2022 年式 Toyota Prius Nightshade 即將登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-25 14:55:40

Toyota 近日釋出一段影片與文字來預告，將在美國市場推出神祕的新車型，預料正是 Prius 的 Nightshade 版本。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然 Toyota 並未直接訴說即將登場的車款為何，但卻在影片的檔名中洩漏此車就是 2022 年式的 Prius Nightshade Edition (檔名為 MY22_PRIUS_NIGHTSHADE_TOYOTA_BADGE_4K.mp4)。

目前美規 Toyota 新車均屬於 2021 年式，因此預計在今年稍晚更換年式之際，Prius Nightshade Edition 就會隨之現身。目前 Toyota 在美國販售的 Nightshade Edition 包含 4Runner、Avalon、C-HR、Camry、Corolla、Corolla Hatchback、Sequoia、Tacoma 及 Tundra 共 9 款。

Nightshade Edition 車型在車色部分以黑灰色系為主打，但隨車型不同還會提供紅色與銀色等選項，全車包括銘牌、徽飾、尾翼、車外後視鏡蓋、車外門把手等細節均施以黑色處理，足踏黑色烤漆鋁合金輪圈，提供喜愛黑化外觀的消費者進行選擇。

現行 Prius 車系屬於第四世代的中期改款版本，自 2018 年推出迄今已有約莫 3 年，去年 (2020) Toyota 在美國基於 Prius XLE FWD 車型推出限量 2,020 輛 Prius 2020 Edition，以升級配備的方式紀念第一代 Prius 以 2001 年式之姿進入美國市場屆滿 20 週年，接下來推出 Nightshade Edition 後，有望延續其市場熱度。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
55.65%44.35%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
72.79%27.21%
2021-05-24-2021-05-27
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀