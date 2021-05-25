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恩主公醫院泌尿科主任王炯珵醫師表示，門診上就有舞蹈老師因為尿失禁而影響工作，也有中年婦女因為病症而懼怕出遊。當已經造成生活上的困擾，就應該進行治療。
尿失禁有幾種類型，最常見是「應力型」，也就是如果咳嗽或打噴嚏，尿液就會從膀胱滲出造成生活困擾，這常發生在生產後、停經或者是肥胖的婦女身上。第二種是屬於「急迫性」，也就是趕不及去廁所，較常發生在長者或者是中風不方便的病患。第三種是結合上述狀況的「混合性」，第四種則是「滿溢型」，比較偏向是膀胱囤積尿液過多造成。
尿失禁當中有一個值得注意的族群，就是膀胱過動症患者。病患除了有尿失禁狀況，也會伴隨頻尿、急尿、夜尿情形。
外用貼布無副作用 接受度高
王炯珵醫師說明，在尿失禁的治療上會先檢查是否有發炎，再以超音波來檢視膀胱的容量狀態。在藥物治療上，會透過增加尿道阻力、增加膀胱容量等口服藥物來輔助；但因為口服藥有些民眾會有口乾、便祕等副作用，目前有一種以外用貼布的方式來治療，因為方便執行加上無副作用，已是很常用的治療方式。
除此之外，也會建議患者進行骨盆底肌肉收縮運動療法（凱格爾運動），或者是透過踮腳尖，以及瑜伽中的「橋式」來訓練骨盆腔底肌肉更緊實。如果藥物治療無效，才會考慮肉毒桿菌膀胱注射或者是尿道吊帶懸吊術來解決。
少喝水更會刺激膀胱引發尿意
王炯珵醫師特別提醒，若已經有漏尿狀況，千萬不要隱諱就醫，很多人會想要藉由少喝水來暫時解決尿失禁的困擾，事實上這是錯誤的思維，「少喝水會造成尿液濃稠，更會刺激膀胱而更有尿意。」
針對膀胱過動症的病人，醫師會建議睡前兩小時不要喝水，但白天反而要適時飲水，藉以訓練膀胱的肌肉與容量。究竟要如何拿捏喝水量？王炯珵醫師說明，以體重來推算的話，每公斤要喝30~40c.c.的水，舉例來說，若是60公斤的人，就要喝到1800c.c.，夏天就要喝到2400c.c.。事實上，這樣的喝水量與一般人無異，只是要注意喝的時候一次100~200c.c.即可，用少量多餐的方式；如此也才能維持正常代謝，也減少泌尿道感染機會，同時更能訓練膀胱肌肉。
王炯珵醫師建議，有漏尿困擾除了一定要尋求專科醫師協助外，平常也要培養喝水習慣，多攝取維他命B、C等蔬果，營養素對於尿道修復也有一定效益。近年來在尿失禁的治療已相當進步，有病症不要迴避，及早發現就能解決困擾，找回生活品質。
資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp
（文章授權提供／優活健康網）
資料來源：健康醫療網 尿失禁不分年齡 貼布整合治療改善頻尿困擾
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