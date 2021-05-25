【名家專欄】郭祐睿中醫師/眼睛痠澀刺痛是青光眼？眼中醫推３茶飲有助護眼！

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眼睛痠澀痛的原因很多，但是病情發生的步驟類似，首先會有痠澀的感覺，很多患者甚至分得清楚痠跟澀的差別。眼睛痠是因為眼球長時間聚焦（用眼過度），閉眼次數減少，淚水分泌相對減少，眼睛調節肌肉過度，導致的疲勞現象；眼睛澀就是真的缺乏淚液了，除了眼睛過度疲勞之外，還可能是因為眼球屈光不正或是光線太過刺眼所引起，當然空氣濕度太低、熬夜或睡眠不足、更年期、自體免疫疾病等也都會引起眼睛乾澀的現象。
留意眼乾、光暈等６症狀，與青光眼關聯性高！
長期眼睛乾澀、眼淚缺乏會有眼睛紅腫刺痛的感覺，這就有可能產生結膜炎了。有時候乾眼會合併視力模糊、畏光、視覺變暗、分泌物增加、複視，民眾會擔心是否是青光眼引起眼睛脹痛的現象。因此若是發現除了眼睛乾澀之外，還有看到彩虹光暈、眼窩或眼球脹痛、偏頭痛甚至嘔吐的狀況，這就跟青光眼有很大的關聯性了。
枸杞菊花茶非萬用神方，茶飲養眼宜先與中醫討論
日常食材的使用，還是需要諮詢中醫師，因為大部分的患者覺得關於眼睛的問題就會使用「護眼神方」枸杞菊花茶，其實不盡然如此，舉例來說若是眼睛乾澀的人合併結膜紅、眼睛痛、眼屎多而且顏色黃，當然就可以使用枸杞菊花茶，但是枸杞的劑量要少，菊花的劑量要多；若是有以上症狀以外，眼睛還會有灼熱感，眼屎多到會「牽絲」，也就是水樣分泌物增加，這樣就是感染性結膜炎了，這時候就要使用菊花、金銀花來治療；假如單純的眼睛乾澀，結膜沒有紅，眼睛周圍沒有眼屎，這種情況是屬於「陰虛」，就可以使用枸杞、蓮藕、麥門冬、山藥等比較滋潤的藥材，效果就更顯著。
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