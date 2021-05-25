外觀微調、氫燃料技術導入　Hyundai Xcient Fuel Cell 新登場

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Hyundai Xcient 車系最早於 2013 年接替 Trago 車系的全球戰略重型卡車，除了曳引車之外，也衍生出大型傾卸車、預拌混凝土車等車型，後續更成為品牌開發技術的平台應用。
2021 年式 Xcient Fuel Cell 在外觀上取消了過往的橫柵水箱樣式，改以與乘用車款相似的幾何網格立體造型，並加入 V 形的鍍鉻飾條點綴。水箱罩周圍採用藍色的彩繪和細部塗裝來突顯氫燃料電池車的環保零排放身分。
動力表現部分，Xcient Fuel Cell 裝載由兩組 90kW 燃料電池模組構成的 180kW 氫燃料電池系統，搭配最大馬力 350kW、最大扭力 2,237Nm 電動馬達。Xcient Fuel Cell 內部裝載 7 個大型氫氣罐，總存儲量約為 31kg，其中 3 個 72kWh 的 壓電池可額外提供的動力，原廠公布最大行駛距離約為 400 km。加滿 1 個氫氣罐大約需要花費 8 到 20 分鐘。
Hyundai 自去年已經在瑞士提供了 46 輛 Xcient Fuel Cell，今年底前預計再追加 140 輛。後續也將推向北美、中國大陸等市場，供應地方政府或者物流企業，建立氫燃料電池卡車的供應鏈。