舌苔怎麼刷？如何看舌苔健康？西醫詳解：２罹癌警訊速就醫！

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舌苔與飲食、日常有關，留意異常恐為健康警訊！
一般舌苔
台南市立醫院家醫科盧泰潤醫師表示，舌苔的結構主要由上皮細胞以及口水、細菌、食物細屑所組成，一般正常的舌苔會呈現為白色並且薄薄的，若有感冒、生病或是水分攝取減少、食慾下降等情況容易導致舌苔受到沖刷的機會減少，也就容易越積越厚，形成較為厚重的白色舌苔。
除了白色舌苔，一般也常見黃色舌苔，或是較為少見的黑色舌苔，除了前述提到沖刷機會減少的原因以外，三者多與日常生活、飲食習慣息息相關。白色含渣量較高的牛奶、豆漿，容易出現白色舌苔；咖啡等黃棕色就容易出現黃色的舌苔；若有吃墨魚等黑色食物則容易出現黑色舌苔。生活習慣如抽菸皆可能引起上述的顏色。
營養不良
許多養生的民眾，飲食多以素食為主，舌頭上容易出現完全沒有舌苔的情況。盧泰潤醫師提醒，沒有舌苔並不是健康的指標，可能正反映著身體缺乏營養，最常見的原因就是萎縮性舌炎。萎縮性舌炎除了沒有舌苔，舌頭也會比常人光滑，且顏色較為紅潤，外觀看似牛肉一般，故也稱作「牛肉舌」，這種情況常見出現在素食者身上，是一種維生素B12缺乏的表現。雖萎縮性舌炎、沒有舌苔對身體不會帶來危害，但是為一個警訊，長期缺乏維生素B12容易出現貧血、手腳麻木、易喘、疲勞等情況，也容易影響健康。
感染警訊
白色舌苔若是呈現相當厚重的情況，除了檢視自己的生活習慣，建議也盡早檢查為佳，因為口腔鍊珠菌感染也可能使得白色舌苔增厚，此為黴菌感染，容易出現在免疫力低下者身上。
紅色的舌苔，在小孩身上較為常見，多為鍊球菌感染所引起猩紅熱，常會與一般的舌苔混雜在一起，外觀如草莓，也稱為「草莓舌」。若成人是出現紅色的舌苔，則要小心可能為癌前病變的徵兆。
罹癌警訊
盧泰潤醫師表示，當成人出現紅色或白色的舌苔，若有出現左右不對稱、形狀不規則、甚至是出現潰瘍等情況，這往往恐怕不是一般的舌苔，而是口腔白斑、口腔紅斑，為口腔癌癌前病變的徵兆，若未妥善處理，將來就會發展成口腔癌，兩者位置未必只會出現在舌頭上，也可能出現在口腔黏膜等處，提醒有抽菸、檳榔等不良習慣者要多加注意，若發現此情況應盡早就醫檢查。
別再用牙刷刷舌苔，不明舌苔應先保留！
盧泰潤醫師表示，舌苔過厚容易有口臭的情況出現，口臭約有５成左右是由舌苔所形成，若有口臭可先透過軟毛刷、舌苔刷、溫鹽水、速口水、沖牙器等較溫和適當的方式清潔，約一周一次。避免過度頻繁清洗或使用牙刷清潔，以免對舌頭而言太過刺激，不僅容易使舌頭上皮細胞過度增生更容易長舌苔，也容易傷到味蕾，久了使舌頭麻木、味覺減退、食慾下降。而若是發現不明的舌苔則建議先不要自行清除，將其保留並盡早就醫，如此更有利檢查時釐清原因。
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