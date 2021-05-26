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曾遇過好多人因為血液循環不良而猝死，李深浦中醫師感到非常惋惜！他表示，曾經治療過一對母女，女兒的三酸甘油脂達到三千六，抽出的血都是白白油油的，血液中的血量已經很少，建議她要放棄工作專心吃藥和運動，服用使血管活絡的中藥，並建議她一天至少走一萬五千步緩步運動，數月後她的三酸甘油脂就降到三十幾，而恢復正常生活；而其母親的三酸甘油脂有五百多，也建議吃中藥加上運動，沒有多久就恢復正常。
流汗會使血液黏稠 千萬不要喝冰水
李深浦中醫師更是建議大家不要喝冰涼的水！他指出，劉德華曾經說有很多年都不喝冰涼的水，澳洲網球冠軍諾瓦克•喬科維奇也是三十多年不喝冰水；冰水進入人體，要變成血液中的水，需經過胃腸溫度先氣化，才能到血液中，水要氣化後才能從淋巴管到血管，而運動時會大量流汗，而由於大量流汗會使血液黏稠，水份不足時補充冰水，然後又去激烈運動，則會使心臟血管抽筋，就容易會猝死；所以，千萬不要喝冰涼的水，這很重要！
▲李深浦中醫師
三酸甘油脂高多有脂肪肝 血液代謝會不好
另外，則是要注意脂肪肝的問題！李深浦中醫師解析，三酸甘油脂高的人，大多有脂肪肝，血液代謝就會不好，三酸甘油脂高以及有脂肪肝則眼睛會乾澀，腦筋想事情會遲鈍，就好像手機從5G變3G，腦筋想事情速度快就代表他的脂肪高級，脂肪代謝好，因為所有食物吃進去都是由肝臟來分解吸收，人的整體是一座化學器官，要經過消化、分解、燃燒、電解，與人體質同化，細胞就成為這些來源；若是亂吃，體內化學流程不循環，使組織沈澱、硬化等，就會造成身體不健康。
活絡血管中藥可疏肝排便 使血液中油脂自然平衡
預防猝死除了要喝溫開水、多吃蔬菜和運動，使營養代謝好，讓血液中的濃度正常外，李深浦中醫師強調，服用中藥也很重要，而活絡血管的中藥可以疏肝排便，使血液中的油可以自然平衡，血液太黏稠與太稀都不行，血液平衡才能血管順暢，使有手腳麻、胸悶、脖子僵硬、三酸甘油脂高的人得到緩解。
資料來源：健康醫療網 宅在家不運動氣血不通 手腳麻中醫籲活血多動
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