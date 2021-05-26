黑紅跳色更帥氣 Ford Ranger Special Edition 於歐洲登場

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外觀方面，Ranger Raptor Special Edition 在引擎蓋、吃頂、車側及尾門均施以兩道消光黑色賽車條紋搭配紅色對比，而輪拱、前後保險桿、車外門把手及水箱護罩則採用消光黑色處理，前拖車鉤採用紅色烤漆。車色部分，Ranger Raptor Special Edition 可選擇 Performance Blue (藍色)、Conquer Grey (灰色) 及 Frozen White (白色) 共 3 款。
內裝方面，Ranger Raptor Special Edition 採用雙廂設定，儀錶台、方向盤及門飾板均加入紅色縫線，座椅採用 high-grain 皮質包覆，座艙飾板採用專屬的 Raceway Grey 灰色設計，營造更強烈的運動感。
動力配置方面，Ranger Raptor 搭載了 2.0 升雙渦輪增壓柴油引擎，最大馬力 213hp，峰值扭力 500Nm，配上 10 速自排變速系統，最低距地高較 Ranger XLT 增加 51mm 達到 281mm ，輪距較 Ranger XLT 增加 150mm，還擁有 32.5° 的進入角、 24° 的穿越角及 24° 的離去角。
為了對應越野需求，Ranger Raptor 也換上 BF Goodrich 285/70R17 全地形越野輪胎、前 332x32(mm) 後 332x24(mm) 剎車碟盤以及強化版 FOX 避震系統，還擁有 Terrain Management System 四輪傳動系統，提供 Normal (日常使用) 、Street (道路用，動力更強) 、Weather (下雨天、下雪與結冰用) 、Mud & Sand (泥巴與砂礫路段地形使用)、Baja Mode (高速穿越沙漠場地使用) 與 Rock (穿越岩石路段）共 6 種模式。
國內市場方面，福特六和未引進 Ranger Raptor 車型，目前販售的 2021 年式 Ranger 車系包含職人型／全能型／運動型共 3 個等級，售價分別是新台幣 104.8 萬、119.8 萬以及 149.8 萬元起。