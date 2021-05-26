跑格韻味更濃厚　全新 Bentley Bentayga S 登場

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Bentley Bentayga 車系最早於 2015 年登場，經歷 5 年的銷售期於 2020 年推出中期改款版本。此次新推出的 Bentayga S 則是以現行小改款的標準 V8 汽油車型為基礎，在外觀上加入亮黑色套件，包含黑色網狀格柵、黑色葉子板進氣孔、黑色車頂行李架、黑色窗框、黑色門把、燻黑頭燈、黑色飾條以及黑色下巴/側裙/空氣分流器等，搭配車身同色的後尾翼、22 吋鋁圈，使整體外觀表現更顯跑格。
進入車內，首先映入眼簾的是 Bentayga S 照明迎賓踏板，同時座椅上也有專屬的 S 刺繡。車內大量採用了 Alcantara 類麂皮材質包覆，若選擇 Mulliner 駕駛套件則進一步搭載菱格縫線、運動鋁合金踏板來突顯更奢華的運動氛圍。
動力表現部分，Bentayga S 維持標準 V8 車型的設定，透過雙渦輪增壓系統的加持，可發揮 550PS 最大馬力以及 770Nm 最大扭力，0-100km/h 加速僅需 4.4 秒內即可完成，最高時速可達到 290km/h。值得一提的是，為了增進激烈操駕的需求，Bentayga S 底盤標準提供一組名為 Bentley Dynamic Ride 的主動防傾系統，透過 48V 技術可在 0.3 秒內做出反應，瞬間提供 1,300Nm 的扭力以消弭轉向時的側傾，提高車輛更優異的穩定以及胎面的接觸面積，大幅度增進車輛操駕的極限。國內市場方面，小改款 Bentayga 車系由總代理永三汽車選在去年 9/30 正式在台發表，V8 車型基本售價為新台幣 1,080 萬元起。