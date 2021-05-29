影／讓離世的親人「復活」？ 神奇APP惹哭21萬網友
隨著影像合成技術、AI技術愈來愈發達，有一間公司推出一款能讓離世的親友復活的app，只要將已逝的親人照片匯入該軟體，就能重現回憶時的樣貌，不僅能轉頭、眨眼，還能微笑。馬來西亞網紅「大神」知道母親對外婆的思念，特別製作一段外婆的動態人像，母親看到手機中轉頭和微笑的外婆，頓時震驚不發一語，在畫面中強忍淚水的神媽惹哭一票網友。
影像中心/綜合報導
2021-05-29 15:00:00
馬來西亞網紅「大神」透過這款app，重現已離世親人的動態人像，成功勾起神媽的回憶，大神也用相同方式到女友Miki的家，將女友外公的照片匯入手機中與她家人分享，Miki的母親看到手機內栩栩如生的畫面，瞬間眼眶泛紅，站在一旁的Miki也跟著紅了眼眶，這則影片發布後惹哭21萬網友，有不少網友跟著懷念起自己已逝的家人，不知不覺流下眼淚。 大神也感性的說，看到已離世的親人突然在對你眨眼、微笑，會哭是人之常情，他自己也非常有感觸，網友也在影片下方留言: 「媽媽哭的時候我也哭了 很感動」、「很感動的video，讓我突然想起了爸爸」，更有網友說到「親人去世是不可避免的, 很高興你能留下他們的最美瞬間」。(文字編輯：胡繼偉) ▶感謝授權：Dashen大神
完整影片：https://youtu.be/Mo2oAf1IP9U