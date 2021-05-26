單一四驅/自排車型　全新一代 BMW M4 Competition Convertible xDrive 登場

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全新一代 BMW M3 Sedan 以及 M4 Coupé 首度於去年 9 月亮相，代號分別為 G80 以及 G82，首波僅提供後驅車型，並於今年宣布 7 月開始生產 xDrive 四驅版本。此次原廠代號 G83 的 M4 Convertible 外觀與 M4 Coupé 同樣具備相當醒目的大型雙腎水箱護罩，並捨棄結構複雜的硬頂敞篷結構，改採軟頂敞篷的設計。官方強調整題的車頂機構較前代減輕 40% 的重量，讓車輛整體重心更低、提供更優越的駕馭表現。
動力部分，M4 Convertible 僅有 Competition 版本，搭配 M xDrive 四驅和自排變速箱，未有手排車型的選項。動力心臟採用代號 S58B30T0 的 3.0L 雙渦輪增壓直列 6 缸引擎，最大馬力為 510hp / 6,250rpm、最大扭力則有 66.3kgm / 2,750rpm 的表現，0-100km/h 加速僅需 3.7 秒。
國內市場方面，總代理汎德於今年 4 月首波導入 M3 Sedan 以及 M4 Coupé 後驅車型，統一提供高輸出的 Competition 自排版本，並額外提供 Rancing Package 車型選擇，M3 Sedan 車系售價為 555 萬 / 580 萬、M4 Coupé 車系售價則分別為 558 / 583 萬。至於 M4 Convertible 何時引進，總代理汎德尚未透露，若有進一步消息 7Car<小七車觀點>將會持續追蹤報導。