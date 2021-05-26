重症率加死亡率露玄機！實際感染人數恐破萬？醫：檢驗量能最少需10萬

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COVID-19疫情延燒，根據中央流行指揮中心公佈，截至5月26日為止，臺灣本土案例已增至4,918例，更在一天內新增超過11例死亡，60歲以上出現重症和死亡的風險更明顯升高。雖然每日確診個案數加上校正回歸約為400至600之間，不過，國內專家提醒，從我國確診個案的重症率回推，社區內實際的感染情形可能比想像中嚴重，國人在疫情趨緩前，應減少外出與群聚活動。
光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙醫師在臉書發文表示，新冠肺炎造成的重症率和死亡率高低，其分母值是有篩檢出來輕症和無症狀感染者。實際上，可能受限於PCR檢驗量能，每天新增個案最多就是600人左右，因此不能過度樂觀認為，每日確診5、600個案，代表疫情已經逐漸在控制中。
賴仁淙醫師指出，以重症率來看待疫情比較準確，以臺灣25日的統計數據來看，共有357例嚴重肺炎、139例呼吸衰竭、99例插管、18例死亡（今日新增11例合計近期疫情已造成29死），反推可能有14,000人感染，而目前只有4000多近5000人被找到，外面（社區）恐仍有10,000人未被發現。
病毒「複利」效益驚人 檢驗量能應拉高至每日十萬
賴仁淙醫師認為，更要擔心的是病毒的「複利」效益，以現階段三級警戒R0從4降至0.2，推估每5天仍可能有2,000人被感染，目前每天只能篩檢確診5至600人的速度，這波疫情要看見「下降期」甚至尾巴，恐怕還有一段時間。賴仁淙醫師提醒，甚至「三級警戒都不夠，這正是我們需要擔心之處」，並提醒民眾八月之前「不要安排任何行程」。
賴仁淙表示，迅速擴大檢測量能勢在必行，最好能擴充到每天10萬件以上的能量，才能應付未來一年詭譎多變的疫情。台大化學系副教授徐丞志也發文表示，在國人能普遍施打疫苗之前，對抗病毒最有效的方法就是「拉大檢測能量」讓所有有需求且感染風險較高的民眾都能進行檢測，盡可能從中匡列出潛在感染者。
全國防疫三級警戒實施已確定延長，指揮中心提醒民眾，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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