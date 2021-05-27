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明明有睡覺卻還是覺得很累？睡眠專家：吃對食物才能睡得更好

明明有睡覺卻還是覺得很累？睡眠專家：吃對食物才能睡得更好
明明有睡覺卻還是覺得很累？睡眠專家：吃對食物才能睡得更好

Heho健康

2021-05-27 09:01:30

當進入夜晚，就是人體進入休息、睡眠的時間，也是佔了人一天之中三分之一的時間，但大家現在最常見的睡眠問題是睡不好，雖然可能有足夠的睡眠時間，但仍有起床還是會覺得疲累的狀況，就會去影響到一天的做事效率。

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吃對食物才能幫助夜晚睡得好！

思維診所院長江秉穎醫師在其著作《一級睡眠術：睡眠權威親自傳授的好眠祕訣》中提到，如果睡得不好，可以補充含有色氨酸（Tryptophan）的食物來幫助睡眠。

因為影響人睡眠的主要因素之一就是「血清素」，它能夠幫助身體放鬆、鎮靜，如果血清素分泌不足，就容易出現焦躁不安，導致睡不好的情形出現，而色氨酸就是能夠幫助製作血清素的胺基酸。

但是人體無法自行合成色氨酸，所以需要靠額外補充的方式來取得，江秉穎就建議，可從牛奶、豆腐、雞蛋、魚、香菇、葵花子、南瓜子、黑芝麻、黃豆、小米等食物中攝取。



不過也提醒因為合成需要時間，如果是睡前才吃是無法發揮效用的，應在平時的飲食中盡量攝取，才是最有效的補充方式。另外，江秉穎醫師也建議，可服用具有安定神經作用的食物來幫助自己好入睡，像是香蕉、核桃等，好讓身體擁有自然的睡眠機轉。

3自製食譜補充人體色氨酸

以下 3 食譜可以幫助大家攝取到足夠的色氨酸，且在食材準備及處理上都相當方便，非常適合拿來當做早餐，或是宵夜來吃！江秉穎也有提到，因為現代人都有吃宵夜的習慣，也會去影響大腦和腸胃的休息時間，進而影響睡眠。

所以，建議入睡前 3 小時都應避免吃大餐，如果真的很想吃東西，就建議補充牛奶或輕食為佳，因為這類的食物消化速度較快。

1. 全麥土司夾堅果

用 2 片全麥土司，搭配 2 匙的堅果即可完成，可攝取到約 54 毫克的色氨酸。



2. 蜂蜜燕麥奶

泡一杯 240 毫升的溫牛奶，加入 1 匙蜂蜜、3匙麥片（可用芝麻粉替代）即完成，可攝取到約 158 毫克的色氨酸。

3. 香蕉牛奶

將一根香蕉切片後，與 240 毫升的溫牛奶放入調理機攪拌即可，可攝取到約 98 毫克的色氨酸。

參考來源：

國泰綜合醫院 – 營養通訊

文 / 彭幸茹  圖 / 何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 明明有睡覺卻還是覺得很累？睡眠專家：吃對食物才能睡得更好

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