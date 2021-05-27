DFSK Gelora E 成為印尼觀光區接駁車

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受到 COVID-19 疫情的影響，印尼觀光產業遭到衝擊，當地政府針對 Lake Toba、Likupang、Borobudur、Mandalika 及 Labuan Bajo 等具有自然景觀的區域列為復甦對象，DFSK Gelora E 將作為旅客的接駁用車，以少量人數方式營運。
Gelora E 純電動廂型車七人座商旅版報價 5.1~5.2 億印尼盾，其車身長寬高為 4,500x1,680x1,960 (mm)，軸距則為 3,050mm，貨車版的後艙長度為 2.63 公尺，置物空間達到 4.8 立方公尺，前懸吊為獨立式麥花臣，後懸吊為五片式葉片彈簧，足踏 185/80R14 輪胎。
內裝方面，Gelora E 採用黑色座艙搭配灰色頂蓬，部分區域採用烤漆鈑件直接外露式樣，配備側滑門、旋鈕式排檔 1DIN 音響或觸控螢幕、空調系統及電動窗，不過未搭載 SRS 輔助氣囊，印尼 DFSK 提供 3 年或 12 萬公里原廠保固。
動力配置方面，Gelora E 採用永磁同步電動馬達，最大輸出功率 60kW，峰值扭力 200Nm，搭配 42kWh 容量的鋰電池模組，每公里平均消耗 0.145kWh 電力，支援 AC 與 DC 兩種充電模式，約需 80 分鐘即可自 20% 充電至 80% 電量，最大續航里程約為 300 公里。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。