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Stellantis 宣布擴大 Heritage Parts 經典車零件重製計劃

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-27 14:55:40

由 FCA、PSA 所合資成立的 Stellantis 在今年 1 月時宣布擴大 Heritage Parts 經典車零件重製的計劃，Heritage Parts 這項計劃最早於 2019 年啟動，用於 Alfa Romeo、Fiat、Lancia 和 Abarth 四個品牌的車款上。

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Heritage Parts 經典車零件重製計劃最早於 Lancia Delta HF Integrale、Delta HF Integrale Evoluzione 前/後保險桿開始，後續提供 Alfa Romeo 147 GTA 保險桿組以及部分車款的保養套件。

而今年 Stellantis 再度宣布將重新打造 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 的車身組件，包含前/後葉子板、引擎蓋、尾翼...等部位。為了讓新的鈑件能達到與新車相同的規範，原廠利用逆向工程針對零件進行數位掃描，最後用上低碳鋼材料進行鍍鋅處理。

Stellantis 指出，Heritage Parts 系列的零件使用車輛原始的模具和材料，如此便能確​保質量和組裝品質，同時符合這些停產車輛零件所需的規格。除了提供 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 之外，Stellantis 也將針對 Alfa Romeo GTV 和 GTV Spider、Alfa Romeo GT、147 和 156，以及 FiatCoupé 和 Fiat Barchetta 等車款，投入 10 種噴射引擎組件、21 種車身部位，包含保險桿、葉子板、車門、尾門後擋板和引擎蓋等。

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