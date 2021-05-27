基本售價新台幣 2,625 萬元起 Ferrari SF90 Spider 正式在台上市

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SF90 Spider 是 2019 年 5 月發表的 SF90 Stradale 的敞篷版本，其外觀瀅造ㄒ強調空體力學設計，車頭下方採用狹長的進氣孔，搭配狹長的 LED 大燈組營造出相當濃厚的侵略感受。車身後半獨特的進氣孔設計，強調高速時的車身穩定性以及保留引擎室更多的散熱空間。至於 Ferrari 獨創的 RHT（Retractable Hard Top）電動硬頂敞篷在經過多年發展之後收起時僅占 100 公升的容量，即便在車輛高速行駛且敞篷處於開啟的狀態下，可調節電動後車窗亦可確保出色的乘坐舒適性。同時得益於鋁合金材質的應用，SF90 Spider 的 RHT 相較傳統的硬頂敞篷還要輕 40 公斤，而車身也透過大量的碳纖維材質應用，車身重量減輕了 21 公斤。
內裝方面，SF90 Spider 維持 Stradale 硬頂版本的基本鋪陳，配置三輻式多功能方向盤、大量觸控按鈕，中控台右側觸控板即可掌握所有儀錶板功能，使目光更專注在前方路況上。儀錶板採用 16 吋曲面全液晶顯示，將車輛資訊全部整合其中，同時中控台上也提供觸控空調介面、副駕駛顯示螢幕等等。
動力配置方面，SF90 Spider 採用 4.0 升 90 度夾角 V8 雙渦輪增壓汽油引擎(最大馬力 780ps@8,000rpm 、峰值扭力 800Nm@6,000rpm) 與最大馬力 220ps 的前軸 3 顆電動馬達構成混合動力系統，最大綜效輸出達到 1000ps ，透過 8 速雙離合變速箱與 e-4WD 電子四輪驅動傳輸動力，僅需 2.5 秒即可完成 0-100km/h 加速(與硬頂相同)， 0-200km/h 加速也僅需 7.0 秒，極速達到 340km/h 之譜，並提供 eDive、Hybrid、Performance、Qualify 四種動力模式選擇。
在電子控制系統方面，SF90 Spider 具備 RAC-E 電子過彎調節器，配置前軸 3 顆中的 2 顆電動馬達，進行向量扭力分配，而 SF90 Spider 全新的 8 速雙離合器變速箱為減輕重量與縮小體積，並未配置 R 檔(倒車檔) ，因此在倒車時是透過前軸馬達帶動車體。
敞篷跑車的迷人之處，莫過於能夠能夠直接享受自然以及毫無隔閡接受眾人的稱羨眼光，更不用說 Ferrari 這類的頂級跑車，開上路完全就是焦點，當中的魅力更是吸引多金買主的青睞。