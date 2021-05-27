PCR、抗原、抗體快篩差在哪？該普篩、自行快篩嗎？招名威詳解

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PCR、抗原快篩、抗體快篩有何差異？
什麼是PCR檢測？什麼是Ct值？ 招名威教授表示，「PCR核酸檢測」主要為檢測檢體有無病毒基因及多寡，病毒量少也能測得。方法會先採集鼻腔黏膜從中萃取出病毒基因，進入機器檢測得知Ct值。所謂的Ct值，簡單而言就是儀器偵測病毒的次數，標準流程為40次，數值越小，代表越早偵測到病毒，意味著病毒量越高。例如Ct10代表在第10次就偵測到，病毒量相當高；Ct30代表到第30次才偵測到，病毒量就相對較少。也因流程複雜，前置採集作業往往就需約２個小時，後續儀器偵測也需約２小時，前前後後就需約４小時的時間，可謂慢工出細火，因此準確度也相對較高，適用於人數較少、有高度染疫風險的族群。
什麼是抗原快篩？什麼是抗體快篩？
「抗原快篩」和「抗體快篩」原理相似，簡單而言一個是檢查有無抗原，一個是檢查有無抗體，兩者都是藉由檢測檢體病毒蛋白質的多寡，評斷受檢者是否染疫，差異在於時機的不同。
抗原快篩目的在於檢測引起疾病的抗原，也就是感染的當下，更有利在第一時間了解者是否染疫，是目前快篩最主要方式，適用於大規模、高風險地區對有風險者做篩檢。抗體快篩的目的則在於，檢測人體染疫後身體所產生的抗體，若檢測出抗體，自然代表著受檢者曾經染疫，此方法就適合後續疫調。
兩者準確度相當，但若蛋白質不佳，敏感度就會相對較低，自然會影響到篩檢的準確度，也就相較容易出現所謂的「偽陽性」和「偽陰性」的問題。
該普篩、自行購買快篩嗎？專家：非常不建議
不少民眾認為為了防止疫情持續擴大，普篩或自行購買快篩是必要的，以利全面了解作防堵、知道自己是否染疫，對整體防疫而言更加有利。
對此招名威教授表示，普篩和快篩是同樣的原理，快篩是針對染疫風險者進行篩檢，普篩則是做全面性篩檢，兩者確實能夠從中看出陰性及陽性，但並不代表全部，不論是快篩或普篩皆有偽陽性、偽陰性的問題。
許多民眾認為，即便是偽陽性、偽陰性也是少數，問題並不大，對此招名威教授解釋，世界上沒有任何一個篩檢能夠達到100%的準確度，即便普篩、快篩的準確度高達到99%，偽陰性、偽陽性也有1%，若以台灣2300萬人口看那１％，將會有23萬人口無法確定。若為偽陽性倒還好，代表此人沒事。但若為偽陰性，代表此人實際上是染疫的，卻會在自己以為是陰性的狀態下，正常的與親朋好友接觸、外出採買等，即便是戴上口罩，也還是會有散撥病毒造成擴散的風險。可以試想上班的同事、家人篩檢結果是陰性，實為偽陰性，這將使得普篩原本的初衷變得毫無意義可言。
另一方面，人人自行購買快篩道理如同變相的普篩，一樣會有偽陰性、偽陽性的問題存在，即便是認為自己為高風險者，自行購買快篩，篩檢若為陰性實則偽陰性，也將會有在不知情的狀況下擴散的風險，因此也是相當不建議。
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