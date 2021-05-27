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疫苗分配高雄比新北多　指揮中心說明原因

疫苗分配高雄比新北多　指揮中心說明原因
疫苗分配高雄比新北多　指揮中心說明原因

健康醫療網

2021-05-27 20:01:01

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】關於疫苗採購，近日又引起熱議。41萬劑疫苗抵台，指揮中心於今日公布第一階段的疫苗分配，台北2萬2200劑，新北、桃園1.8萬劑，高雄2.1萬劑，台中1萬7500劑，台南1萬3000劑，其他縣市數千劑。關於高雄比重災區新北數量還多，發言人莊人祥解釋，雙北以外是以未施注第一類人員的6成去評估。

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疫苗分配比例　關係需打人數與以往施打率

AZ疫苗配發作業分為兩階段，第一階段5月27日開始配發15萬劑，第二階段6月10日配發26萬劑。陳時中解釋，疫苗分配比例，與現在需要施打人數和以往施打率有關係，根據接種對象人員數做比例分配，這是依照以往接種經驗，再加上需求量才做出的分配。

雙北疫情相比高雄較嚴峻，為何高雄疫苗數量多於新北市？莊人祥回應，雙北以外是以未施注第一類人員的6成去評估；雙北是一二三類未施注人員的6成；莊人祥進一步解釋，未接種的第一類人員的6成去算，高雄人數比較多。

BNT疫苗爭議？　陳時中：應備妥文件提出申請

關於BNT疫苗，陳時中重申，先前記者會已經多次說明，也表示不會再回應中國疫苗的問題。但今日他又再次說明先前簽合約的過程，表示若合約未簽訂下來，他便不會公布相關細節，避免有期待落差，確定後再向大家報告。若真的有疫苗採購需求，也應尋求正規流程，備妥相關文件向食藥署申請，包含冷鍊等運送規劃。

疫苗分批進　考慮保存與施打量能

同時表示COVAX疫苗分配平台，立意良善，可以照顧到一些比較弱勢的國家，但是當然其中一定有政治角力在，不過已盡量避免。現在全球都在搶疫苗，沒有現貨，若有人表示有現貨在兜售，那就是過期貨。疫苗分批進是因為有保存問題，還有施打量能的問題。換句話說，需要在保存期限內有足夠的人力協助施打疫苗。



資料來源：健康醫療網 疫苗分配高雄比新北多　指揮中心說明原因

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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