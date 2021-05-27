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AZ疫苗配發作業分為兩階段，第一階段5月27日開始配發15萬劑，第二階段6月10日配發26萬劑。陳時中解釋，疫苗分配比例，與現在需要施打人數和以往施打率有關係，根據接種對象人員數做比例分配，這是依照以往接種經驗，再加上需求量才做出的分配。
雙北疫情相比高雄較嚴峻，為何高雄疫苗數量多於新北市？莊人祥回應，雙北以外是以未施注第一類人員的6成去評估；雙北是一二三類未施注人員的6成；莊人祥進一步解釋，未接種的第一類人員的6成去算，高雄人數比較多。
BNT疫苗爭議？ 陳時中：應備妥文件提出申請
關於BNT疫苗，陳時中重申，先前記者會已經多次說明，也表示不會再回應中國疫苗的問題。但今日他又再次說明先前簽合約的過程，表示若合約未簽訂下來，他便不會公布相關細節，避免有期待落差，確定後再向大家報告。若真的有疫苗採購需求，也應尋求正規流程，備妥相關文件向食藥署申請，包含冷鍊等運送規劃。
疫苗分批進 考慮保存與施打量能
同時表示COVAX疫苗分配平台，立意良善，可以照顧到一些比較弱勢的國家，但是當然其中一定有政治角力在，不過已盡量避免。現在全球都在搶疫苗，沒有現貨，若有人表示有現貨在兜售，那就是過期貨。疫苗分批進是因為有保存問題，還有施打量能的問題。換句話說，需要在保存期限內有足夠的人力協助施打疫苗。
資料來源：健康醫療網 疫苗分配高雄比新北多 指揮中心說明原因
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