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指揮中心表示，今日新增之401例本土病例，分布以新北市177例、臺北市130例居多。新增13例死亡個案中，女性4人、男性9人，多數高血壓、糖尿病等慢性病史，其中11人為60歲以上，1人為50歲男性，有主動脈剝離病史，1名40多歲女性曾接觸確診個案，張上淳召集人表示，個案由於年紀較輕，但目前尚無相關資料，無法進一步分析。
集中檢疫所送院比例1/10 加強互動頻率避死亡
中央集中檢疫所使用狀況，王必勝說明，已有1577人入住，其中以新北市1087人為最多，台北市395人，其他縣市95人，目前有1147人仍住在檢疫所，病情發生變化送住院的比例約1/10。陳時中提到，目前有些輕症、無症狀患者會往中南部檢疫所移動，因為醫療量能相對沒有北部緊繃，若有病情變化，也可以快速收治到當地醫院。
由於近幾日死亡案例，有部分在集中檢疫所過世，王必勝說，會再加強互動頻率，同時也購入3000台血氧機，將分配給住民並教學使用，同時後送醫院的綠色通道已建立，過程中也會給予氧氣，希望藉此降低檢疫所死亡數。
血氧監測納評估指標 低於95%應警示
關於居家檢疫、集中檢疫者的「確診個案居家照護評估」，醫療應變組副組長羅一鈞說明，建議每日進行健康監測及回報，初步研擬，若呼吸速率每分鐘超過30下、血氧監測低於95%，就應警示，相關細節將與專家討論擬定後，提供給各縣市參考。
協調分流案例收治醫院 「台大辛苦了」
台大醫院院長吳明賢昨日在臉書發文，表示醫院非常緊急，不能讓第一線醫護赤手空拳，彈盡援絕。陳時中回應，收治案例的確不能單往一間醫院送，容易有不良後果，由於萬華地區案例較多，救護車優先送至距離近的醫院，台大、和平醫院因此收治較多，不過會再協調分流，讓其他醫學中心共同負擔。同時也表示：「台大辛苦了。」
資料來源：健康醫療網 單日13死又攀新高 指揮中心：血氧監測納評估指標
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