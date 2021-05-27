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格上Go Smart 挺通勤上班族 訂閱方案防疫再升級

▲ 格上Go Smart 挺通勤上班族 訂閱方案防疫再升級
▲ 格上Go Smart 挺通勤上班族 訂閱方案防疫再升級

2GameSome - 有車賞

2021-05-27 21:55:00

疫情三級警戒延長至 6 月 14 日，民眾全面低度活動嚴密防疫，擔心搭乘大眾交通運輸工具染疫，卻必要出門上班的民眾不在少數，降低接觸及固定用車是保護自己及家人的重要考量。格上Go Smart 全面強化車輛、人員的防疫措施，提供周租、月租及格上車訂閱獨有的三月一期汽車訂閱方案，以固定用車、降低接觸，全力支援通勤上班族，保持通勤期間的社交距離。

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格上觀察到，現階段低度活動、避免不必要移動的防疫指導下，仍有必要出門上班的民眾，但民眾搭乘大眾交通運輸工具，因每趟移動接觸的車輛、駕駛都不同，同車的對象也不同，儘管自身口罩、酒精等安全防護都做好，無可避免的憂慮仍然存在。

為提供民眾使用固定車輛、降低與陌生人接觸的機會，且考量民眾的有較長的抗疫移動需求，以三個月為一期的格上車訂閱也提供中古車及新車訂閱兩種不同選擇，透過 Sealand 策略聯盟夥伴平台，100% 線上服務進一步降低接觸風險。

以中古車訂閱為例，每三個月一期，一個月最低月租費 6,800 元，加上里程費打 8 折、每公里 2.24 元起，一個月費用可在萬元以下，且無需負擔保修、保險、稅金、折舊等固定成本，更有 80 種各品牌車款可選擇。若民眾選擇訂閱新車，以一年為一期，最低 8,800 元月租費、里程費每公里 2.5 元起，透過線上下訂超過 12 款新車，當週下訂隔週即可交車，全台的交車據點及車內皆以酒精及臭氧清消。

另外，格上的短期租車即日起至 8 月底，亦提供 5 天、雙周及三周以上等不同天期用車方案，連租 5 天（含）以上，不分平假日，有日租金定價 5 折，14 天（含）以上為 45 折，連租 21 天（含）以上則有 4 折優惠。

除了支持通勤上班族必要移動的長天期租車、訂閱方案，格上 Go Smart 旗下長短期租車、共享汽車、訂閱車、中古車及商務專車等自駕、附駕服務，在此抗疫緊繃階段，皆全面提升防疫措施。除了鼓勵民眾透過格上 Go Smart APP 線上預約外，格上所有車輛、全台 60 個據點（含短租門市及中古車、長租據點）一天至少兩次強化清消，車輛每天、每次租還車前後的頻繁消毒，第一線門市每天早晚兩次清消作業，人員全程戴口罩、量測體溫，並堅守保持社交距離原則，皆以防疫第一優先。

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雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.23%25.77%
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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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