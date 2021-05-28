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你的孩子在家都吃什麼？
謝榮鴻說，前陣子因為疫情突然爆炸，很多人都去買了各式各樣的食品，像是可以存放比較久的乾貨、罐頭，還有麵條、水餃等；這幾天在家可能都在吃這些食物，雖然簡單又方便，但卻缺乏孩子健康成長最需要的蔬果及均衡營養。
疫情在家出現的幾大問題
- 少了營養午餐，很多孩子沒正餐吃，或是吃得不健康。
- 正餐以外的時間還不斷吃零食飲料，攝取過多高熱量、低營養密度的飲食。
- 在家吃冰吹冷氣，打壞吃正餐的胃口，養成嗜糖的口感及體質。
- 活動量減少，熱量消耗變少，更容易胖。
- 缺少蔬菜水果的維生素、礦物質及纖維，不利於免疫力及成長。
像是原本跟學校營養午餐合作的菜農，也因為停課後沒有營養午餐導致蔬菜滯銷，各縣市政府也推動「蔬菜箱」宅配到府，一方面幫農民賣菜，一方面也讓宅在家的家長能安全買到需要的蔬菜。
健康指標「85210」：營養學教授教爸媽跟孩子一起「聰明吃、快樂動」
雖然知道宅在家也要注意健康，但具體來說要怎麼執行呢？謝榮鴻用協助衛福部國民健康署、教育部國民教育署推動兒童健康體位、飲食教育的經驗，表示可以看「85210」這個健康成長密碼指標。
撇步一：看懂「85210」健康成長密碼
- 「8」：每天睡足 8 小時。
- 「5」：每日 5 蔬果。
- 「2」：每日觀看 3C 螢幕時間少於 2 小時。
- 「1」：每日運動至少 1 小時。
- 「0」：0 糖飲、喝足水，不嗜糖，減少對糖的依賴。
尤其是現在，在家裡坐著玩手遊、看影片，都是只用眼球手指的低運動量／運動強度的「坐式生活型態」，其實不利於孩子健康成長。
撇步二：外送餐也要挑
而如果是點外送餐也是一樣，主食、蔬菜水果、蛋白質都要攝取足夠，可以多花一點心思去挑選不一樣的營養來源。
「這邊要注意的是，外面的健康餐通常是標榜低卡、低碳、蛋白質為主，但缺乏蔬菜、水果及纖維，對成長中的孩子不見得健康。孩子需要的還是足夠的熱量、足夠的蔬菜水果、蛋白質，有多種菜色的一般便當其實就很足夠。」謝榮鴻說。
撇步三：用「我的餐盤」算份量
而到底每種營養素應該攝取多少的份量呢？其實可以用「孩子的拳頭」來做份量參考，不同年紀的孩子拳頭大小不同，自然攝取的熱量、份量也都不同。˙
謝榮鴻也說，可以參考國健署提出的「我的餐盤」的概念，來幫孩子設計菜單，口訣如下：
- 每天早晚一杯奶，每餐水果拳頭大
- 菜比水果多一點，飯跟蔬菜一樣多
- 豆魚蛋肉一掌心，堅果種子一茶匙
撇步四：動手做一做，更懂健康吃
另外，謝榮鴻也提到，讓孩子自己「動手」做，不但可以消耗他們的體力，也可以讓他們喜歡上自己做的食物，進而更懂得「健康吃」。
「這個時候應該要教小朋友自己做點心，可以從簡單的開始，像是我們很推薦無糖優格，可以讓小小朋友切一些水果放在優格上面，這就是小小朋友可以動手去做的部分。攝取水果取代甜品，又能吃到水果中的營養素及纖維，無糖優格中也能提供乳類蛋白、益生菌及良好來源的鈣！再加上透過動手做，他們會更知道什麼才是好的。」謝榮鴻說。
謝榮鴻說，讓小朋友接觸「原形食物」，能幫助接受各式食物、也喜歡多樣化食物，減少挑食，也培養均衡飲食的習慣。「以前老人家常講沒看過豬也看過豬走路，現代都市小孩連食物的原形可能都沒見過，接受的是加工過包裝漂亮的『食品』，挑食、致胖致病飲食習慣就是從小養成。趁著這次疫情宅在家，親子就從各式蔬菜水果的清洗、切選、烹煮作起，認識原形食物，也在親自手作的同時接受各式食物。培養一生均衡營養健康的習慣。」
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫對策／宅在家 14 天小心孩子越來越胖！謝榮鴻教授營養4 大招、疫情期間也能吃得健康
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