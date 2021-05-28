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已知新冠病毒透過接觸人體細胞的「ACE2受體」，並透過「跨膜絲胺酸蛋白酶2」（穿膜蛋白）幫助下，進入人體細胞中感染，因此「ACE2受體」和「跨膜絲胺酸蛋白酶2」是研發藥物的重要攻擊目標。
嘉義長庚醫院中醫科主任吳清源醫師研究團隊去年發現，在台灣本土茶葉發現有一種經特殊萃取「多酚羥基茶駢酚酮」物質，電腦模擬此物質可以結合在控制病毒增生的重要蛋白酶（RNA依賴性RNA聚合酶）並抑制其活性，進而可能會抑制新型冠狀病毒增生。
不過，針對台灣茶在預防感染上，他近來在第二篇研究試驗，從萃取本土茶葉的物質，探討對於宿主細胞「ACE2受體」和「跨膜絲胺酸蛋白酶2」的影響，研究結果發現，無論是細胞或老鼠實驗中，試驗草藥配方可以有抑制上述兩種蛋白的作用，且沒有毒性。不過對於不同變種病株的抵抗力可能不盡相同，需要進一步研究，但共同發現有抑制新冠肺炎病毒接受體的蛋白表現，是重大發現，實驗內容已獲刊登在國際SCI醫學期刊的論文上。
預防新冠病毒感染 抑制人體新冠肺炎病毒接受體
新冠病毒要接觸人體的接受體才能進入細胞內部引起感染，吳清源提到，第二篇研究是一個「手套理論」，他形容病毒好比「棒球」，人體接受體像是「手套」，「如果把手套拿掉後，病毒就沒有手套可以黏附在人體細胞上面，因此人體的手套（接受體）下降或變少時，新冠病毒也就不容易進入體內。
換言之，只要當接受體表現量下降時，吳清源強調，對於新冠肺炎病毒，不論是原始病株或是變異株，感染的機會都會下降，達到對人體的保護的作用。
飲茶是自古以來的養生之道，在先前的研究發現發酵茶抑制接受體效果佳，吳清源補充，不是只有單一的茶黃素有效，還有其他成分及特殊品種能發揮作用，有些成分可以移除「手套」，有些讓「手套漏接」，互相加乘達到保護作用，所以他們使用了兩種藥方研究，但是確切的臨床效果仍未知，需要進一步的研究，確認對新冠病毒的保護作用。
開啟深入醫學研究 希望對疫情有幫助
談及研究的過程遇到很多困難，吳清源回憶，「一開始有些人會笑他太傻了，但他冥冥之中覺得這是上天賜予他的東西，只希望做一些對疫情有幫助的事，可以幫助更多人，讓疫情趕快過去。」近來病毒變種病毒傳播迅速，嘉義長庚中醫研究團隊正在積極對變異株進行研究，希望將來能順利完成人體實驗，幫助更多人降低新冠感染率。
疫情當前不要慌亂 在家運動提高免疫力
面對新冠疫情在台灣持續升溫，吳清源建議，最重要是提醒民眾不要恐慌、心定氣閒、睡飽吃好、營養均衡才不容易得病，特別是在家時要多運動才能提升免疫力。至於吃什麼最好，醫師說，不建議民眾一定要吃特定東西，因為每個人體質不一樣，可能都有不同的反應，所以民眾不應自行前往中藥行任意購買中藥服用，如果民眾真的有需要提升免疫力，請尋求專業的中醫師來調理。
醫師團隊論文：
1. Potential Simultaneous Inhibitors of Angiotensin-Converting Enzyme 2 and Transmembrane Protease, Serine 2
2. GB-2 inhibits ACE2 and TMPRSS2 expression: In vivo and in vitro studies
資料來源：健康醫療網 喝茶抗病毒？ 嘉義長庚研究：台灣茶有抗新冠潛力藥物配方
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