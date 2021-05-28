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切除子宮肌瘤不代表治癒 生活習慣未改復發率高
中醫師周宗翰表示，西醫切除子宮肌瘤 不代表治癒子宮肌瘤，在切除之後如果沒有改變生活習慣，多顆肌瘤復發率則高達70%以上，而身體的內分泌失調，其實是造成子宮肌瘤最大的原因，由於身體不管是接受外來的環境荷爾蒙的影響，或是因為生活壓力與熬夜造成的內分泌失調，就是現代女性容易長肌瘤的主要原因，子宮肌瘤並不全然是賀爾蒙的分泌過多，反而是賀爾蒙波動過大才是刺激子宮長肌瘤的關鍵，也就是西醫常說的「賀爾蒙分泌失調」，要不都沒分泌，一分泌就突然大量，也就是子宮肌瘤通常是屬於賀爾蒙分泌波動大、不夠穩定，是導致子宮肌瘤的最普遍原因。而女性情緒常常是造成內分泌紊亂，導致賀爾蒙波動大的罪魁禍首。
長期熬夜、睡眠不足 子宮肌瘤比例升
周宗翰醫師認為，女性面臨著生活和工作的雙重精神壓力，易產生抑鬱情緒，女性自身的抑鬱情緒，很容易讓內分泌的波動一樣過大，另一個幫兇就是熬夜，品質良好的睡眠可通過下視丘與腦下垂體化影響內源賀爾蒙的穩定，臨床上，長期睡眠不足的女性罹患子宮肌瘤的比例已偏高，睡眠行為對子宮肌瘤的發生有一定影響，所以在臨床上調理肌瘤體質，首重要要讓患者有良好的睡眠品質，為了生活不得已要上夜班，最嚴格的要求就是固定生理時鐘，該睡覺的時間就一定要就寢，因為穩定的生活作息與良好的睡眠品質對於改善肌瘤體質有絕對的幫助。
預防子宮肌瘤 疏導情緒暢氣血
周宗翰醫師說明，要預防與改善子宮肌瘤，要先學會疏導不良情緒，遇到焦慮，學會尋找宣洩的方法。當一個人焦慮緊張時，心臟的跳動就會加快，用緩慢的深呼吸能幫助鎮靜下來。當人情緒激動時，儘量控制發脾氣，讓自己找一個安靜的地方，深吸一口氣，然後再慢慢將氣吐出來，反覆多次，對於身體的氣血也有幫助流暢的功效，有助於降低以宮肌瘤發生的機會。
（文章授權提供／周宗翰中醫師）
資料來源：健康醫療網 改善子宮肌瘤體質 調整情緒揮別熬夜是關鍵
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